Slovenski glasbeniki žalujejo: »Pero, bil si steber te skupine«

Člani Tamburaške skupine Vodomec so sporočili žalostno vest. Umrl je njihov član Pero. Skupina je tako izgubila človeka, ki ni bil le glasbenik, temveč pomemben steber kolektiva in prijatelj.

»Pero, bil si steber te skupine. Z nami si soustvaril zgodbo, ki je več kot le glasba - bila je prijateljstvo, predanost in srce. Tvoja energija, humor in zvok bodo za vedno ostali del nas. Težko je sprejeti, da te ni več, a hvaležni smo za vsak skupni trenutek. Počivaj v miru legenda,« so sporočili na družabnem omrežju.

Začetki skupine sicer segajo v leto 1994, ko se je rodila ideja po zasedbi. Takrat člani Folklorne skupine Dragatuš, so ponesli glas tamburice naokoli in bili dobrodošel gost vsake prireditve. Pozitivni odzivi poslušalcev tako doma kot na tujem so privedli do spoznanja, da se na tamburice lahko igra tudi druge glasbene zvrsti. Tako se je začela zgodba tamburaške skupine Vodomec.