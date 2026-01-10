Slovenski igralec kar 25 let molčal o pretresljivem dogodku (VIDEO)

Lotos Vincenc Šparovec je za Onoplus pojasnil, da je bil o svoji izkušnji »čudeža« oziroma velike sreče tiho kar 25 let, ker se o sreči, kot pravi, ne govori in se z njo ne hvali, zatorej molk ni bil zadržanost, temveč zavestna drža. »O sreči se ponavadi ne govori, niti se z njo ne hvali,« je razkril. Med korono pa se je začel spraševati, kaj lahko kot človek da skupnosti in okolici, brez da mu nekdo napiše besedilo. Prav ta razmislek ga je pripeljal nazaj k bistvu gledališča: k pripovedovanju osebnih zgodb, deljenju izkušenj in prvinskemu stiku med ljudmi, iz katerega je gledališče sploh vzniknilo. »Zakaj misliš, da si preživel?« mu je zastavila voditeljica Manca Čampa Pavlin in odgovoril je:»Zato, ker sem imel nenormalno srečo.« Pri tem mu je zastavila tudi vprašanje, koliko z leti naš um interpretira dogodke po svoje v primerjavi z resnico, ki se je zgodila.

V tokratnem podkastu sta spregovorila igralca Lotos Vincenc Šparovec in Nataša Tič Ralijan. FOTO: Marko Feist

Poleg Šparovca pa je v podkastu gostovala tudi igralka Nataša Tič Ralijan. Igralca sta v pogovoru razkrila ozadje gledališča in nas popeljala v svoje vloge. Odkrito sta tudi pojasnila, kaj bodo mladi, ki ne hodijo v gledališče, v življenju izgubili.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.