ONAPLUS PODKAST

Slovenski igralec kar 25 let molčal o pretresljivem dogodku (VIDEO)

Lotos Vincenc Šparovec je pred 25. leti doživel in preživel pretresljiv dogodek.
Lotos Vincenc Šparovec je priznani slovenski igralec. FOTO: Peter Giodani
Lotos Vincenc Šparovec je priznani slovenski igralec. FOTO: Peter Giodani
P. K.
 10. 1. 2026 | 05:25
1:32
Lotos Vincenc Šparovec je za Onoplus pojasnil, da je bil o svoji izkušnji »čudeža« oziroma velike sreče tiho kar 25 let, ker se o sreči, kot pravi, ne govori in se z njo ne hvali, zatorej molk ni bil zadržanost, temveč zavestna drža.  »O sreči se ponavadi ne govori, niti se z njo ne hvali,« je razkril. Med korono pa se je začel spraševati, kaj lahko kot človek da skupnosti in okolici, brez da mu nekdo napiše besedilo. Prav ta razmislek ga je pripeljal nazaj k bistvu gledališča: k pripovedovanju osebnih zgodb, deljenju izkušenj in prvinskemu stiku med ljudmi, iz katerega je gledališče sploh vzniknilo. »Zakaj misliš, da si preživel?« mu je zastavila voditeljica Manca Čampa Pavlin in odgovoril je:»Zato, ker sem imel nenormalno srečo.« Pri tem mu je zastavila tudi vprašanje, koliko z leti naš um interpretira dogodke po svoje v primerjavi z resnico, ki se je zgodila.

V tokratnem podkastu sta spregovorila igralca Lotos Vincenc Šparovec in Nataša Tič Ralijan. FOTO: Marko Feist 
V tokratnem podkastu sta spregovorila igralca Lotos Vincenc Šparovec in Nataša Tič Ralijan. FOTO: Marko Feist 

Poleg Šparovca pa je v podkastu gostovala tudi igralka Nataša Tič Ralijan. Igralca sta v pogovoru razkrila ozadje gledališča in nas popeljala v svoje vloge. Odkrito sta tudi pojasnila, kaj bodo mladi, ki ne hodijo v gledališče, v življenju izgubili.

 

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.

Lotos Vincenc ŠparovecNataša Tič RalijanOnapluspodkast
08:05
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden v zvezdah: Kironovi naporni aspekti se bodo vlekli do torka

Zasebno Kironova vpletenost v krajec prinaša dneve, ko se bo treba soočati z lastnimi ranami.
Joy Lotos10. 1. 2026 | 08:05
07:33
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Bujta repa: okus tradicije v posodobljenem receptu (domače jedi z Yasko)

Bujta repa, verjetno ena najbolj prepoznavnih ljudskih jedi, nas, ko se temperature spustijo, lepo pogreje in prijetno nasiti. Pa še iz dneva v dan je boljšega okusa, zato jo skuhamo v največjem loncu in jemo s kosom kruha za glavni obrok ali jo recimo postrežemo kot prilogo h klobasam ali krvavicam.
Jasmina Pirnar Krope10. 1. 2026 | 07:33
07:31
Razno
DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Janez Mužič10. 1. 2026 | 07:31
07:25
Bulvar  |  Tuji trači
JASNO IN GLASNO

Bradley Cooper o glasnih govoricah: »To je noro …«

Končno se je odzval na ugibanja glede estetskih operacij.
10. 1. 2026 | 07:25
07:18
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ALI JE ŠEL PREDALEČ?

Strogi ravnatelj Gregor ob službo, usoden menda neprimeren odnos

Gregor Pečan pravi, da je ves čas deloval le v korist dijakov.
Aleksander Brudar10. 1. 2026 | 07:18
07:09
Novice  |  Slovenija
NELOJALNA KONKURENCA

Kmetje svarijo pred nelojalno konkurenco

EU je podprla trgovinski sporazum z Mercosurjem. Južnoameriški kmetje bodo lažje izvažali v Evropo.
10. 1. 2026 | 07:09

Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
