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Slovenski igralec, ki je tri mesece veslal v Nolanovi Odiseji, razkril podrobnosti s snemanja: »Ko je poklical Roberta Pattinsona ...« (FOTO in VIDEO)

Andrei Lenart je odkrito spregovoril o sodelovanju s Christopherjem Nolanom, fizično najzahtevnejšem snemanju svoje kariere ter novi glavni vlogi v ameriški seriji.
Andrei Lenart FOTO: Sandi Fiser

Andrei Lenart FOTO: Sandi Fiser

Film Odiseja FOTO: Osebni Arhiv

Film Odiseja FOTO: Osebni Arhiv

Premiera filma v Odiseji. FOTO: Sandi Fiser

Premiera filma v Odiseji. FOTO: Sandi Fiser

Premiera filma v New Yorku. FOTO: Getty Images

Premiera filma v New Yorku. FOTO: Getty Images

Spremljamo ga lahko tudi v seriji FBI International. FOTO: Osebni Arhiv

Spremljamo ga lahko tudi v seriji FBI International. FOTO: Osebni Arhiv

Andrei Lenart na snemanju filma Kill 'Em All 2 z akcijsko legendo Jeanom-Claudom Van Dammom. FOTO: Osebni Arhiv

Andrei Lenart na snemanju filma Kill 'Em All 2 z akcijsko legendo Jeanom-Claudom Van Dammom. FOTO: Osebni Arhiv

Na snemanju serije Martin Scorsese Presents: The Saints v italijanski prestolnici. FOTO: Osebni Arhiv Edited With Google Ai

Na snemanju serije Martin Scorsese Presents: The Saints v italijanski prestolnici. FOTO: Osebni Arhiv Edited With Google Ai

Andrei Lenart je nastopil v istem projektu kot Arnold Schwarzenegger, čeprav se na snemanju nista srečala. FOTO: Osebni Arhiv

Andrei Lenart je nastopil v istem projektu kot Arnold Schwarzenegger, čeprav se na snemanju nista srečala. FOTO: Osebni Arhiv

Andrei Lenart FOTO: Sandi Fiser
Film Odiseja FOTO: Osebni Arhiv
Premiera filma v Odiseji. FOTO: Sandi Fiser
Premiera filma v New Yorku. FOTO: Getty Images
Spremljamo ga lahko tudi v seriji FBI International. FOTO: Osebni Arhiv
Andrei Lenart na snemanju filma Kill 'Em All 2 z akcijsko legendo Jeanom-Claudom Van Dammom. FOTO: Osebni Arhiv
Na snemanju serije Martin Scorsese Presents: The Saints v italijanski prestolnici. FOTO: Osebni Arhiv Edited With Google Ai
Andrei Lenart je nastopil v istem projektu kot Arnold Schwarzenegger, čeprav se na snemanju nista srečala. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 17. 7. 2026 | 17:47
11:05
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V ljubljanski Odiseji je v četrtek premiero doživela težko pričakovana Odiseja režiserja Christopherja Nolana – Odiseja v Odiseji, torej. Filmski spektakel, posnet po znamenitem Homerjevem epu, na velika platna prihaja z zvezdniško igralsko zasedbo, v kateri so Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya in Charlize Theron.

Del velike mednarodne produkcije je bil tudi slovenski igralec Andrei Lenart, ki je tri mesece preživel kot član Odisejeve in Telemahove posadke. Njegova pot do filma se ni začela s klasično igralsko avdicijo, temveč z zahtevnim fizičnim preizkusom v Londonu, nadaljevala pa z intenzivnim treningom veslanja in upravljanja ladij v Grčiji. Na snemanju ni bilo prostora za filmsko udobje. Lenart je vstajal ob treh zjutraj, ob mesečini potoval med grškimi otoki, veslal z osemmetrskimi vesli, na Islandiji pa več ur stal v ledenem dežju. Medtem ko Nolanova Odiseja prihaja na velika platna, Andrei Lenart že osvaja nov mednarodni projekt. Za Slovenske novice je razkril, kako je bilo tri mesece snemati enega največjih filmov leta, kaj ga je pri Christopherju Nolanu najbolj navdušilo, zakaj je lani opravil več kot sto avdicij in kakšna je cena mednarodne igralske kariere. 

Film Odiseja FOTO: Osebni Arhiv
Film Odiseja FOTO: Osebni Arhiv

Kako ste prišli do vloge v Odiseji? Kakšen je bil izbor?

Prvo avdicijo sem imel v Londonu in bila je precej drugačna od tistih, ki sem jih vajen. Šlo je za vlogo »action performerja«. Pri nas bi temu verjetno rekli kaskader, v Veliki Britaniji pa ločujejo med »stunt performerjem« in »action performerjem«. Najprej smo opravili fizični preizkus splošne pripravljenosti in filmskega bojevanja. Nato sem izvedel, da sem prišel v ožji izbor, in bil tik pred začetkom snemanja povabljen v Grčijo na intenzivni trening veslanja ter upravljanja ladij. Hkrati je bil tudi ta trening del končnega izbora. Opazovali so naše delo, odnos in pripravljenost, nato pa sem izvedel, da sem dobil vlogo.

Kako zahteven je bil fizični preizkus?

Opravili smo več različnih kardio rutin. Preizkušali so, kdo bo omagal in kdaj. Naučiti smo se morali tudi koreografijo bojevanja in jo predstaviti komisiji. Nato smo dobili napotke in popravke ter morali ponoviti, da so videli, kako hitro sprejemamo navodila in kako se znamo prilagoditi. Imeli smo tudi improvizacijsko gibanje v liku. V Grčiji pa je trening postal zelo specifičen, saj nas je urila posadka, ki je bila zadolžena za ladje v filmu.

Kako velike so bile ladje, na katerih ste snemali?

Glavno ladjo Draken ob polni zasedbi vesla sto ljudi. Dolga je 35 metrov, vesla pa so dolga približno osem metrov. To je praktično drevo, ki ga moraš obvladovati na morju. Trening je bil zato fizično zelo zahteven, hkrati pa smo se morali veliko naučiti. Preizkusili smo se tudi na manjših ladjah in čolnih. Ves čas so nas opazovali in se odločali, kdo bo na koncu res sodeloval pri filmu oziroma, lahko bi rekli, kdo gre na Odisejo.

Premiera filma v Odiseji. FOTO: Sandi Fiser
Premiera filma v Odiseji. FOTO: Sandi Fiser

Kakšna je vaša vloga v filmu?

Sem član Odisejeve in Telemahove posadke. Ker je Christopher Nolan znan po tem, da rad snema praktično, brez pretiranega zanašanja na vizualne učinke in računalniško grafiko, smo tri mesece zares preživeli na ladjah. Veslali in jadrali smo na epskih lokacijah v Grčiji, Italiji, na Škotskem in Islandiji. Soočali smo se z naravnimi in mitološkimi izzivi. Moja glavna naloga je bila veslanje, ko pa si del posadke, opravljaš vse, kar je na ladji potrebno – od upravljanja plovila do bojevanja, bežanja in spopadanja z mitološkimi bitji. 

Je bilo to najbolj naporno snemanje v vaši karieri?

Fizično je bilo daleč najbolj naporno snemanje, kar sem jih imel. Tudi z vidika filmarjev so bili dnevi izredno dolgi. Nič nenavadnega ni bilo, če smo morali vstati ob treh ponoči, da smo bili še pred sončnim vzhodom v kostumih in na glavni ladji. Lokacije niso bile preprosto dostopne. V Grčiji smo se najprej odpeljali do baze, se tam pripravili, nato nadaljevali do pristanišča, od tam pa so nas z manjšimi čolni ob mesečini med grškimi otočki prepeljali do glavne ladje, zasidrane pod Kiklopovo jamo.

Na ladji smo pričakali sončni vzhod in se ga neizmerno razveselili, ker nas je pred tem zeblo. Nato je bilo sonce nekaj časa prijetno, kmalu pa smo se na njem pekli ves dan, vse do sončnega zahoda. Velikokrat sem si ob koncu dneva rekel: »Ali se to zares dogaja?« Trenutkov, ko bi se človek najraje uščipnil, je bilo ogromno.

Kostumi so na posnetkih videti precej težki. Kako je bilo tri mesece snemati v oklepu in čeladi?

Kostum ni bil tako težak, kot je videti, saj je šlo za filmski oklep, izdelan iz umetnih materialov, ne iz kovine. Kljub temu imaš po treh mesecih sandalov, oklepa in čelade dovolj, ne glede na to, kako dobro so videti. Na soncu in v vročini nam je ustrezalo, da smo bili brez rokavov in da je bilo blago tanko. Na Islandiji pa bi z veseljem oblekel še nekaj dodatnih plasti.

Premiera filma v New Yorku. FOTO: Getty Images
Premiera filma v New Yorku. FOTO: Getty Images

Kakšen je Christopher Nolan?

Že prej sem bil njegov velik oboževalec, ko sem ga videl pri delu, pa me je še bolj navdušil. Deloval je zelo sproščeno, čeprav je imel na ramenih ogromen projekt. Navdušilo me je, da je bil pri prizorih vedno ob kameri in igralcih, ne glede na razmere. Velikokrat je dogajanje spremljal s prostimi očmi, ne samo prek monitorja. Bil je z nami v vseh vremenskih in drugih izzivih. Kolikor vem, je bil skupaj z igralci celo v trojanskem konju. Tudi direktor fotografije Hoyte van Hoytema je večinoma sam na rami nosil ogromno kamero IMAX. Nolan lahko zbere najboljše ljudi na svetu, pa so bili tudi oni neizmerno navdušeni, da sodelujejo pri tem filmu. 

Ste bili veliko v stiku z Nolanom in glavnimi igralci? Kakšna zanimiva anekdota? 

Z Nolanom in glavnimi igralci nisem imel veliko neposrednega stika. Najbolj sem se povezal z ekipo, ki je igrala posadko na ladjah. Skupaj smo bili tri mesece, tako med dolgimi snemalnimi dnevi kot zunaj snemanja. Tako zahtevne preizkušnje ljudi še bolj povežejo. Spoznal sem veliko ljudi, s katerimi smo ostali v stikih. Moja glavna delovna komunikacija pa je potekala z vodjo kaskaderjev, vodjo pomorskega sektorja in asistenti režije. Ti so imeli pri tako zahtevnem snemanju ogromno odgovornost.

Veliko je tudi zanimivih zgodb o tem, kako Christopher Nolan igralcem ponuja vloge. Nihče niti ne pomisli, da bi ga zavrnil. Ko je pa poklical Roberta Pattinsona, mu je ta odgovoril: 'Z veseljem preberem scenarij.' Nolan pa mu je odvrnil: 'Kaj prebral? Vsi ostali so samo rekli: da.'

Kmalu po Odiseji ste dobili še glavno vlogo v ameriški seriji. Kaj lahko razkrijete?

Gre za serijo Martin Scorsese Presents: The Saints, ki pripoveduje o življenju svetnikov. V eni od epizod igram glavno vlogo. Odlično novico mi je najprej sporočila agentka, nato pa me je poklical režiser in producent Matti Leshem ter mi zaželel dobrodošlico. Bil sem navdušen, vendar sem zelo hitro preklopil v delovni način. Časa za priprave je bilo malo, vloga pa je precej obsežna. Potreboval sem tako fizične kot igralske priprave. Predvsem z igralskega vidika je bila vloga velik izziv, vendar o podrobnostih za zdaj še ne smem govoriti.

Spremljamo ga lahko tudi v seriji FBI International. FOTO: Osebni Arhiv
Spremljamo ga lahko tudi v seriji FBI International. FOTO: Osebni Arhiv

Kdaj ste začutili, da se vam vrata svetovne filmske industrije zares odpirajo?

Ne zdi se mi, da bi se zgodil en sam izrazit prelom. Ogromno majhnih korakov je postopoma vodilo od enega uspeha do drugega. Z vsako avdicijo in vsakim projektom je mene in moje delo spoznalo več ljudi, kar je prineslo nove priložnosti. Morda se je večji premik zgodil pred približno štirimi leti, ko sem v kratkem obdobju snemal seriji Tom Clancy’s Jack Ryan in FBI: International ter film Canary Black.

Koliko neuspešnih avdicij stoji za enim velikim uspehom?

V lanskem letu sem opravil več kot sto avdicij, za vlogo pa sem bil izbran sedemkrat. Že samo to, da si povabljen na avdicijo, je velik uspeh in potrditev, da delaš dobro. Konkurenca v svetu je ogromna in ves čas se moraš dokazovati. Toda ljudje si zapomnijo delavnost, energijo, ki jo prineseš na snemanje, in dobro opravljeno delo. Zaradi tega te imajo v mislih pri prihodnjih projektih.

Kako mednarodna kariera vpliva na vaše zasebno življenje?

Skozi leta sem postopoma vse življenje podredil temu, da izkoristim vsako priložnost, ki se mi ponudi, in naredim vse, kar je v moji moči, da pridem do novih vlog. Odpovedal sem se predvsem predvidljivosti. Moj urnik je popolnoma nepredvidljiv. Zelo težko karkoli načrtujem več kot teden dni vnaprej, pa še takrat se pogosto vse poruši. Ko dobim povabilo na avdicijo, se moram v nekaj dneh pripraviti in jo posneti. V zadnjem letu sem bil precej več v tujini kot doma. Tudi ko sem doma, me čaka veliko avdicij in priprav, zato si prostega časa vzamem zelo malo, če si ga sploh.

Andrei Lenart na snemanju filma Kill 'Em All 2 z akcijsko legendo Jeanom-Claudom Van Dammom. FOTO: Osebni Arhiv
Andrei Lenart na snemanju filma Kill 'Em All 2 z akcijsko legendo Jeanom-Claudom Van Dammom. FOTO: Osebni Arhiv

S kom bi si najbolj želeli igrati?

Prvi mi pride na misel Arnold Schwarzenegger. To je verjetno moj odgovor že od prvega intervjuja pred več kot desetimi leti. Na neki način sva že sodelovala pri animirani antologiji Secret Level, saj sva igrala isti lik. Jaz sem s tehnologijo zajemanja gibanja odigral njegovo gibanje in obrazno mimiko, glas pa mu je posodil Schwarzenegger. V živo se sicer nisva srečala. Ker sem pa moral preučevati njegove videoposnetke in poslušati njegov glas, da sem lahko svoje gibanje uskladil z njegovim posnetkom, imam občutek, kot da sva že sodelovala. Še vedno pa si želim, da bi nekoč skupaj igrala. 

Andrei Lenart je nastopil v istem projektu kot Arnold Schwarzenegger, čeprav se na snemanju nista srečala. FOTO: Osebni Arhiv
Andrei Lenart je nastopil v istem projektu kot Arnold Schwarzenegger, čeprav se na snemanju nista srečala. FOTO: Osebni Arhiv

Kakšni projekti vas čakajo v prihodnje?

Trenutno sodelujem pri nastajanju videoigre v Parizu. Vlogo imam tudi v zadnji sezoni Netflixove serije Outer Banks, ki izide 20. avgusta. Pravkar pa sem končal snemanje ameriške serije Martin Scorsese Presents: The Saints v Rimu, v kateri igram glavno vlogo v eni od epizod. Če pa lahko še malo sanjam – zelo si želim sodelovati z bratoma Russo pri Marvelovem filmu Avengers: Secret Wars. Če že sanjamo, bom sanjal na veliko.

Na snemanju serije Martin Scorsese Presents: The Saints v italijanski prestolnici. FOTO: Osebni Arhiv Edited With Google Ai
Na snemanju serije Martin Scorsese Presents: The Saints v italijanski prestolnici. FOTO: Osebni Arhiv Edited With Google Ai

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