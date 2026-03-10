  • Delo d.o.o.
NEZADOVOLJNI NAD EVAKUACIJO

Slovenski igralec o evakuaciji z Bližnjega vzhoda: »Zgrožen sem nad nehvaležnimi ...«

»Vsako dolgo potovanje na drugi konec sveta moraš vedno vzeti kot avanturo z določeno mero tveganja,« je poudaril.
Simbolična fotografija. FOTO: Khalil Ashawi Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Khalil Ashawi Reuters
N. P.
 10. 3. 2026 | 18:25
3:11
A+A-

Slovenski igralec Dean Kikec je na Facebooku delil svoje mnenje o kritikah, ki so se pojavile ob evakuaciji slovenskih državljanov s kriznega območja na Bližnjem vzhodu. Njegova objava je v nekaj dneh dobila več kot 6000 všečkov. »Sedaj, ko je vrnitev domov že za menoj, sem zgrožen nad nekaterimi nehvaležnimi komentarji po TV od tistih, ki so bili evakuirani s strani Slovenije,« je zapisal Kikec. Dodal je, da so se tudi sami soočili z negotovostjo, čakanjem in stresom, pa se niso pritoževali. »Vsako dolgo potovanje na drugi konec sveta moraš vedno vzeti kot avanturo z določeno mero tveganja in se znaš prilagoditi. Če tega ne znaš, raje ostani doma,« je poudaril. 

image_alt
Sporočilo Slovenca: »Čakamo na letališču. Razmere obupne. Smo pozabljeni od MZZ«, naletelo na oster odziv

Kikec razume stisko družin z majhnimi otroki, a opozarja na realnost: »Časi so politično zelo napeti, vsakdo bi moral odpotovati z mero previdnosti in razumeti možnost rizika. Zato je potrebno ceniti napor Slovenije za pomoč, če si sam nisi mogel pomagati.« »Ljudje pač ne vedo, da država ni dolžna evakuirati svojih državljanov s kriznih območij. Dolžna je nuditi konzularno pomoč. In Slovenija je v tem primeru naredila več, kot bi bilo pričakovati, je zapisala ena od komentatork.

Dogajanje na Brniku in v Muškatu je pokazalo, da evakuacije nikoli niso popolne. Po poročanju časnika Delo je 5. marca na ljubljanskem letališču pristalo četrto letalo s 140 evakuiranimi Slovenci, pri čemer pa se je marsikdo, kljub temu da je varno prispel v domovino, pritoževal – denimo zaradi dolgega čakanja ali nečistoče v letalu. Skupno je Slovenija z devetimi letali evakuirala 912 ljudi. A težave spremljajo evakuacije po vsem svetu – od Afganistana 2021, Ukrajine 2022, do Sudana 2023 – kjer so kaotične razmere in dolgi čakalni časi skoraj pravilo. Nekateri starši so na družbenih omrežjih opisovali, kako so na letališču čakali z otroki, lačni, žejni in brez informacij.

Dean Kikec (pod lestvijo) in Mirko Ploj, Nevena Teja Gorjup ter Miša Zorec med predstavo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.si
Dean Kikec (pod lestvijo) in Mirko Ploj, Nevena Teja Gorjup ter Miša Zorec med predstavo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.si

Evakuacija ni »all inclusive storitev«

Strokovnjakinja za krizno vodenje Damjana Pondelek opozarja: »Čeprav je kritika legitimna in včasih tudi nujna, pa se moramo zavedati, da je evakuacija izjemna operacija, ne samoumevna, all inclusive storitev.« Slovenski državljani so se morali v času čakanja prilagajati nepredvidljivim razmeram. Leti so bili prestavljeni, poletni čarterski prevozi so zahtevali policijsko spremstvo, diplomatsko koordinacijo in hitro odločanje. Kot so pojasnili pri zunanjem ministrstvu, je evakuacijo spremljala tudi s strani Slovenske varnostnoobveščevalne agencije, kar je dodatno oteževalo izvedbo.

Kikec in drugi Slovenci tako poudarjajo: hvaležnost za pomoč je na mestu, pritožbe nad manjšimi nevšečnostmi pa ne odražajo realnosti, s katero se srečujejo ljudje na kriznih območjih.

 

18:38
Novice  |  Svet
TRUMP NAPOVEDUJE KRATKO VOJNO

Pentagon razkriva, ameriški napadi na Iran v dveh dneh stali milijarde

60 odstotkov državljanov Trumpu ne zaupa.
10. 3. 2026 | 18:38
18:25
Bulvar  |  Domači trači
NEZADOVOLJNI NAD EVAKUACIJO

Slovenski igralec o evakuaciji z Bližnjega vzhoda: »Zgrožen sem nad nehvaležnimi ...«

»Vsako dolgo potovanje na drugi konec sveta moraš vedno vzeti kot avanturo z določeno mero tveganja,« je poudaril.
10. 3. 2026 | 18:25
18:15
Lifestyle  |  Stil
KRALJI PREŽIVETJA

Populacija domačih vrabcev v zadnjih desetletjih upada

Vrabec človeka spremlja že od kamene dobe, 20. marca imajo ti ljubki ptički svoj dan.
10. 3. 2026 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Stil
SKRIVNOSTI

Pet najpogostejših temnih skrivnosti

Če vas obremenjuje skrivnost, ki jo nosite v sebi, vas bo morda potolažilo dejstvo, da niste edini.
10. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTORLOGIJA

Zvezdni odsev: proti koncu dneva Jupiter zaključuje svojo retrogradno fazo

Lunina modrost in planetarni plesi za 11. marec 2026.
Aljoša Kavčič10. 3. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
V LUČI RUSKIH NAPADOV NA UKRAJINO

Slovenija na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, ostro obsodila ruske napade na civiliste

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je ostro obsodil ruske napade.
10. 3. 2026 | 17:45

