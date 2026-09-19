Slovenski komik med intimnim nastopom v živo ostal brez besed: tega ne bi mogel zrežirati

Klemen Bučan je s svojimi sledilci delil simpatično zgodbo. Med enim od bolj intimnih nastopov se mu je namreč zgodilo nekaj, česar skoraj ne bi mogel bolje zrežirati. Sredi predstave je odpovedalo ozvočenje, v prvi vrsti pa je sedel električar. Kot je opisal Bučan, je bil nastop zaradi dežja in mraza prestavljen pod streho, občinstvo pa je bilo zaradi manjšega prostora tik ob odru. Prav zato se je lahko z gledalci nekoliko bolj sproščeno pogovarjal in jih vključeval v nastop. Tako je izvedel, da v prvi vrsti sedi 28-letni Nik, ki je po poklicu električar. Bučan se je sprva pošalil, da bi ga lahko potreboval celo kot »porodničarja«, saj je bila med gledalkami tudi ženska v devetem mesecu nosečnosti. Toda približno 45 minut pozneje je šala dobila povsem nepričakovano nadaljevanje. Ozvočenje je namreč odpovedalo. Bučan se je obrnil proti gledalcu in ga preprosto poklical: »Ej, hmm ... Nik?«

Publika mislila, da je vse del predstave

Nik je vstal, stopil do opreme in težavo po Bučanovih besedah odpravil v približno pol minute. Občinstvo je bilo navdušeno, sledila sta smeh in aplavz, številni pa najprej sploh niso verjeli, da dogodek ni bil vnaprej pripravljen. »Ampak to je čar komedije, včasih se kaj poklopi tako, da skoraj ne moreš verjeti,« je zapisal Bučan. Gledalca je poimenoval kar »današnji Električar« in poudaril, da je bil ob pravem času na pravem mestu. Nepričakovana tehnična težava je tako namesto prekinitve predstave poskrbela za dodatno dozo smeha. Bučan pa je ob tem še enkrat poudaril, zakaj obožuje stand up: nekaterih trenutkov preprosto ni mogoče napisati vnaprej.