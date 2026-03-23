Slovenski komik s pesmijo o tankanju nasmejal splet

V teh dneh se pri nas veliko piše o gorivih, saj se je njihova cena povišala, obenem pa prihaja do njihovega pomanjkanja na bencinskih servisih. V zvezi s to tematiko se je na družbenem omrežju Facebook oglasil slovenski komik, prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc - Pižama, ki je napisal kratko pesem. Ta se navezuje na goriva ter na eno izmed kitic Zdravljice Franceta Prešerna. Pesem je objavil na svetovni dan poezije, ki ga praznujemo 21. marca. S to pesmijo je aktualno dogajanje, ki marsikomu povzroča sive lase, prelil v verze in ga predstavil na način, ki je hkrati duhovit, nekoliko sarkastičen in izjemno pomenljiv. Pesem objavljamo spodaj.

Nazadnje še, prijatli,

pokrovčke kestlov dvignimo,

ki smo zato se zbratli,

ker benz po deci točimo,

da za tri

naslednje dni

do pondeljka nam zdrži.

Pižama je sicer mojster pisane besede in eden najbolj vsestranskih slovenskih kulturnih ustvarjalcev. Do danes je napisal že številne knjige, med zadnjimi so Šnofijeva druščina 5, Učitelj Sova in dvojezično drevo, Huda risinja in Krst pri Savici: Poslednja Črtomirjeva skušnjava, ki se prav tako navezuje na delo največjega slovenskega pesnika.