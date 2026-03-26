Slovenski nogometaš bo dahnil usodni »da«: »Poroka bo trajala tri dni«

Slovenski nogometaš Luka Majcen bo svojo štiriletno zvezo s hrvaško vplivnico in nekdanjo novinarko Lano Biželj kmalu okronal s poroko, in sicer po romantični zaroki na eni najbolj prepoznavnih lokacij na svetu. Majcen, ki trenutno igra za indijski klub Diamond Harbour, je Lano zaprosil novembra 2024 pred slovitim Tadž Mahalom. Par zdaj načrtuje poroko, ki naj bi bila še letos, podrobnosti pa za zdaj še skriva pred javnostjo.

»Letos se poročiva, in to zelo kmalu. Datuma za zdaj ne razkrivam nikomur, razen najbližjim, a vse bo znano pravočasno. Posebna bo tudi lokacija, a tudi te še ne razkrivava. Poroka bo trajala tri dni, kar je tudi po vzoru indijskih porok, saj je on v Indiji. Želiva, da ta dan in najino ljubezen v intimnem okolju proslaviva z najožjim krogom, okoli šestdesetimi ljudmi,« je Lana povedala za hrvaški Story.

Dodala je še, da jima zveza na daljavo ne povzroča težav, saj vesta, da bosta kmalu spet skupaj. »Morda še leto ali dve, kolikor časa bo še igral, potem pa bova imela vse življenje skupaj,« je dejala. Njuna ljubezenska zgodba je sicer še posebej zanimiva prav zato, ker od začetka poteka na daljavo.

»V tem je čar«

»Tam sem po štiri mesece, potem pa se zgodi, da se ne vidiva morda dva meseca, kar ob današnji tehnologiji res ni težko. Ko se vidiva, je vsakič ogromno čustev, prva dva ali tri dni sploh ne prideva k sebi, ko sva skupaj v stanovanju, ker je šok, ko si tako dolgo ločen, potem pa kar naenkrat nisi več. Ampak mislim, da je v tem tudi čar, saj mora biti v zvezi na daljavo komunikacija res izjemna, da lahko deluje,« je še povedala Lana.

Luka Majcen je profesionalni nogometaš, ki igra na položaju napadalca. Od leta 2025 je član indijskega kluba Diamond Harbour. Pred tem je igral za slovenske klube Interblock, Livar, Rudar Velenje, Koper, Triglav Kranj, Gorica in Krka, nogometno pot pa je gradil tudi v Indiji, kjer je nastopal za Churchill Brothers, Bengaluru United, Gokulam Kerala in RoundGlass Punjab.

Par že razmišlja tudi o skupnem življenju po koncu nogometne kariere. Njuna baza je trenutno v Zagrebu, kjer sta pred tremi leti kupila stanovanje, Majcen pa ima nepremičnino tudi v Ljubljani. Lana je razkrila, da bi si želela živeti na več lokacijah.

»To bi bilo idealno. Pred tremi leti sva kupila stanovanje v Zagrebu, tako da je to vsekakor najina baza. Luka ima stanovanje tudi v Ljubljani, zato imava bazo tudi tam, želela pa bi si še eno nekje na kakšnem otočju, na Baliju ali kje podobno, a bomo videli,« je povedala za konec.