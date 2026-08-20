Slovenski olimpijec dviga prah: »Nikoli več ne kupim čarobne preproge na Temuju!« (VIDEO)

Slovenski paraolimpijec in nekdanji vrhunski plavalec Darko Đurić je znova dokazal, da se zna pošaliti tudi na svoj račun. Svetovni in evropski prvak ter nekdanji svetovni rekorder v paraplavanju je s sledilci delil zabaven posnetek s plaže, na katerem se je odločil preizkusiti svojo različico »čarobne leteče preproge«. Z brisačo v rokah poskakuje po plaži in se pretvarja, da bo z njo poletel, a čarovnija očitno ne deluje. Ob posnetku je zato hudomušno opozoril: »POZOR. Ne nasedat vsaki reklami!!!« V video pa je v angleščini pripisal še: »Never buying a magical flying carpet from Temu again. Bloody scammers.« oziroma, da čarobne leteče preproge s Temuja zagotovo ne bo več kupil.

Sledilec mu že obljubil »pravo« letečo preprogo

Šala je hitro naletela na odziv njegovih sledilcev, ki so njegovega posebnega smisla za humor že dobro vajeni. Eden od njih se je pošalil: »Bomo zrihtali pravo, Kitajci jo že delajo s propelerji.« Posnetek, v katerem Đurić z vso resnostjo poskuša »vzleteti«, nato pa hitro postane jasno, da iz tega ne bo nič, je tako marsikomu popestril dan.

Humor je sicer pomemben del Đurićevega značaja in javnih nastopov. O življenju, športni poti, preizkušnjah in svojem odnosu do sveta je pred časom odkrito govoril tudi v našem ŠOKkastu. Nekdanji vrhunski plavalec, ki je Slovenijo zastopal tudi na paraolimpijskih igrah, je takrat pokazal, da zna tudi o zahtevnejših življenjskih izkušnjah govoriti iskreno, neposredno in z dobro mero humorja. Tokrat pa za dobro voljo ni potreboval bazena ali medalje – dovolj sta bila plaža in ena »pokvarjena« čarobna preproga.