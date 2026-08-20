Slovenski olimpijec dviga prah: »Nikoli več ne kupim čarobne preproge na Temuju!« (VIDEO)

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Slovenski paraolimpijec in nekdanji vrhunski plavalec Darko Đurić je znova dokazal, da se zna pošaliti tudi na svoj račun. Svetovni in evropski prvak ter nekdanji svetovni rekorder v paraplavanju je s sledilci delil zabaven posnetek s plaže, na katerem se je odločil preizkusiti svojo različico »čarobne leteče preproge«. Z brisačo v rokah poskakuje po plaži in se pretvarja, da bo z njo poletel, a čarovnija očitno ne deluje. Ob posnetku je zato hudomušno opozoril: »POZOR. Ne nasedat vsaki reklami!!!« V video pa je v angleščini pripisal še: »Never buying a magical flying carpet from Temu again. Bloody scammers.« oziroma, da čarobne leteče preproge s Temuja zagotovo ne bo več kupil.
Šala je hitro naletela na odziv njegovih sledilcev, ki so njegovega posebnega smisla za humor že dobro vajeni. Eden od njih se je pošalil: »Bomo zrihtali pravo, Kitajci jo že delajo s propelerji.« Posnetek, v katerem Đurić z vso resnostjo poskuša »vzleteti«, nato pa hitro postane jasno, da iz tega ne bo nič, je tako marsikomu popestril dan.
Humor je sicer pomemben del Đurićevega značaja in javnih nastopov. O življenju, športni poti, preizkušnjah in svojem odnosu do sveta je pred časom odkrito govoril tudi v našem ŠOKkastu. Nekdanji vrhunski plavalec, ki je Slovenijo zastopal tudi na paraolimpijskih igrah, je takrat pokazal, da zna tudi o zahtevnejših življenjskih izkušnjah govoriti iskreno, neposredno in z dobro mero humorja. Tokrat pa za dobro voljo ni potreboval bazena ali medalje – dovolj sta bila plaža in ena »pokvarjena« čarobna preproga.