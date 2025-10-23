Slovenski pevec iskreno: včasih bi najraje samega sebe ugasnil

Pesem ima nenavaden naslov, ki pa se po njegovem mnenju tak zdi samo na prvi pogled. Če človek namreč malce bolj razmisli, beseda hrup le ni tako nenavadna. »Z vseh strani smo zasuti z informacijami, bombardirani s takšno in drugačno propagando, vse to v pesmi metaforično poimenujem hrup,« pravi Kevin Koradin.

Po skladbi Kje se svet konča, ki je izšla aprila letos in se ukvarja z izzivi v ljubezni na daljavo, se Koradin z novo sprašuje, kakšen je svet, ki nas obkroža. Skladba govori o sodobnem življenju in vsakdanu, v katerem med ljudmi prevladuje čisti individualizem. »Ne gre za konformiranje, temveč za čase, ko se spodbuja avtonomija posameznika. Pesem govori o človeku, ki bi včasih najraje samega sebe ugasnil in resetiral,« doda. Za melodično rock skladbo je vse instrumente odigral in jih aranžiral Kevin, za miks pa je poskrbel Matej Pečaver.