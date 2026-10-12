Slovenski pevec osupnil žirijo v srbskem šovu, Ceca mu je namenila besede, ob katerih je ostal brez besed

Slovenski pevec David Amaro je navdušil v priljubljenem glasbenem šovu Zvezde Granda. S svojim nastopom je osvojil kar osem glasov, pohvale pa so deževale z vseh strani. Še posebej sta ga ganili besedi srbske glasbene zvezdnice Cece, ob katerih ni mogel skriti presenečenja.

Slovenski pevec David Amaro je v glasbenem tekmovanju Zvezde Granda poskrbel za nastop, ki si ga bodo člani žirije zagotovo zapomnili. Že s prvimi toni je pritegnil njihovo pozornost, na koncu pa osvojil kar osem glasov – sedem glasov članov žirije in enega produkcije.

David je najprej zapel skladbo Etida skupine Korni grupa, nato pa še veliko uspešnico Zdravka Čolića Čija je ono zvijezda. Njegov nastop so spremljali nasmehi, ples in navdušenje članov žirije, po zadnjih odpetih tonih pa so sledile številne pohvale.

Dara Bubamara ga je prepoznala, Sanja Vučić ostala brez besed

Med najbolj navdušenimi je bila Dara Bubamara, ki je razkrila, da Davida pozna tudi osebno, saj ga je že spremljala na enem od njegovih nastopov v Sloveniji. »Takšnega glasu ne pozabiš,« mu je sporočila Dara.

Navdušenja ni skrivala niti pevka Sanja Vučić, ki mu je namenila še posebej odmevne besede. »Navdušena sem nad tabo. Ti si rojena zvezda, vrglo me je na rit,« mu je dejala.

Toda največje presenečenje je za slovenskega pevca šele prihajalo.

Ceca ga spremlja že več let: »Ti si rojen za oder«

Srbska glasbena zvezdnica Svetlana Ceca Ražnatović je razkrila, da Davidovo delo spremlja že več let. Povedala je, da drug drugega spremljata tudi na Instagramu, njegove nastope in odrsko energijo pa je opisala z izbranimi besedami.

»Ti si fenomenalen. Ti si rojen za oder. Dobrodošel med nami,« mu je sporočila Ceca.

David ob njenih besedah ni mogel skriti presenečenja. »Ne morem verjeti!« je dejal.

Ko je napočil trenutek za izbiro mentorja, zato ni dolgo razmišljal. Odločil se je, da se pridruži prav Cecini ekipi, saj njeno glasbeno ustvarjanje spremlja že vrsto let.

Črna gora mu je spremenila življenje

Davidov uspeh v Zvezdah Granda prihaja po pomembnem mejniku v njegovi glasbeni karieri. Spomnimo, lansko poletje je zmagal na glasbenem festivalu Biser Jadrana v Tivtu, kar je bila zanj posebna prelomnica.

Po zmagi je za črnogorski portal CdM priznal, da mu je ta trenutek spremenil življenje. Na festival je prišel predvsem zaradi druženja, na koncu pa doživel eno največjih presenečenj v svoji karieri.

Zdaj želi svoj glasbeni uspeh nadgraditi še z nastopi v priljubljenem regionalnem tekmovanju Zvezde Granda.

David je ob tem odkrito priznal, da dolgo ni dovolj verjel vase in da je čakal na pravi trenutek za pomemben korak v karieri.

Sodeč po odzivih žirije je bil njegov prvi nastop izjemno uspešen. S kar osmimi glasovi in Cecino podporo je slovenski pevec naredil odmeven korak na svoji glasbeni poti.