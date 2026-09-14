Slovenski pevec po dveh letih bolečin in depresije rojstni dan slavi z veliko turnejo

Pevec Zoran Cilenšek - Zoky se po dveh poškodbah in posledičnem premoru vrača na glasbene odre. Zanj bo 25. september poseben dan, na katerega se zelo intenzivno pripravlja že kar nekaj časa. Prav na svoj rojstni dan bo namreč v rodni Litiji začel veliko vseslovensko turnejo. Po dveh poškodbah, ki sta mu v zadnjih dveh letih onemogočili nastope, se bo tako končno vrnil pred občinstvo. V tem času je prestal več obdobij okrevanja, terapije v zdraviliščih in fizioterapije v domačem zdravstvenem centru, izvajal pa je tudi vaje pod nadzorom fizioterapevtov, fiziatrov, ortopedov in drugih strokovnjakov. Po dolgotrajni rehabilitaciji zdaj upa, da je najhuje za njim in da bo lahko znova nemoteno nastopal.

»Svetovali so mi, da se udeležim skupinske vadbe, in to sem tudi storil. Že po nekaj treningih vodene vadbe v živo se počutim veliko bolje, odvečni kilogrami, ki sem si jih nabral v tem zame težkem obdobju, pa se počasi topijo,« pravi pevec. Ob pomanjkanju moči se je v času okrevanja, kot pravi, spopadal tudi z depresijo, ki je zdaj zanj že preteklost. Najbolj ga veseli, da se je po daljšem premoru vrnil med ljudi in v vsakdan, povezan z glasbo. »Sem zelo aktiven v pripravah na svojo veliko vseslovensko turnejo, ki jo začenjam v rodni Litiji prav na svoj rojstni dan,« razkriva Zoky.

Sem zelo aktiven v pripravah na svojo veliko vseslovensko turnejo, ki jo začenjam v rodni Litiji prav na svoj rojstni dan.

Začetek turneje bo 25. septembra v športni dvorani Litija, kjer se mu bodo pridružili številni glasbeni prijatelji. Z njim bodo nastopili Božidar Wolfand Wolf, Darko Domijan, Majda in Marjan Petan, Zdravko Škender, Damjan Murko in Zvonimir, spremljal pa jih bo band Tornado. Program bo povezovala Tanja Vidic. »Program bo zelo zanimiv, odziv mojih oboževalcev in glasbenih prijateljev je velik, zato res upam, da bo športna dvorana Litija tisti dan polna pozitivnih ljudi,« pravi pevec. Ob pripravah na vrnitev poudarja tudi podporo ljudi, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka. Pri pripravi spektakla je združil moči z organizacijsko ekipo, ki ji je hvaležen za pomoč in podporo.

Pri pripravah mu pomaga tudi trener Blaž. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Po dveh letih, zaznamovanih s poškodbami, zdravljenjem in odpovedanimi nastopi, je prav priprava turneje zanj tudi pomemben korak nazaj v običajen delovni in glasbeni ritem. Posebej se zahvaljuje tudi Občini Litija in sokrajanom, ki so na različne načine pomagali pri zahtevnem projektu. Kot pravi, je vsak prispeval svoj kamenček k pripravi dogodka, s katerim se po prisilnem premoru vrača tja, kjer se je njegova glasbena pot začela – v domačo Litijo in pred občinstvo, ki ga po dolgem premoru znova pričakuje na odru.