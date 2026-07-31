Slovenski pevec po masaži v Indoneziji ostal s šokantnim »spominkom«: Kaj se mu je zgodilo? (FOTO)

Pevec Sebastian je znan kot strasten popotnik, ki z veseljem raziskuje svet, še posebej rad pa se vrača v Indonezijo. Tudi tokrat si je med oddihom privoščil eno od tamkajšnjih masaž, a se je sproščanje končalo precej drugače, kot je pričakoval. Na družbenem omrežju je namreč objavil fotografijo poškodovanega čela in razkril, da česa podobnega še ni doživel. »Na kup indijskih masaž glave sem že bil, pa nisem še nikdar odšel domov s takšnim … eeemmm … ‘spominkom’. Tretje oko mi je očitno izruval, ne samo zmasiral,« je hudomušno zapisal.

Čeprav je bila poškodba na fotografiji videti neprijetna, Sebastian očitno ni izgubil smisla za humor. Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji sledilcev, ki so mu zaželeli hitro okrevanje in mu poslali lepe želje. Nekatere pa je njegov duhoviti zapis tudi pošteno nasmejal. Pevec je tako tudi iz neprijetne izkušnje naredil zabavno popotniško anekdoto, ki je med njegovimi sledilci požela veliko pozornosti.