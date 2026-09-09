Slovenski pevec razburkal splet: »Jaz svoje hčerke ne čuvam« (VIDEO)

Klemen Rutar, pevec skupine Il Divji in tekmovalec letošnjega MasterChefa, je z enim samim videoposnetkom sprožil pravo razpravo o očetovstvu. Na družbenem omrežju je brez ovinkarjenja povedal, da svoje hčerke ne »čuva«, saj je vendar njen oče. »Ne. Jaz svoje hčerke ne čuvam. Jaz sem njen fotr,« je zapisal ob videu in dodal, da ga takšen izraz vedno nekoliko zbode v uho. Kot pravi, ne želi, da se čas, ki ga preživi s hčerko Olivio, razume kot pomoč njeni mami. »Če sem z Olivio, ne 'pomagam mami'. To je tudi moja odgovornost,« je poudaril. Ob tem je sledilce vprašal, ali gre po njihovem le za nedolžen izraz ali pa bi bil čas, da ga počasi upokojimo.

Klemen Rutar je tekmovalec nove sezone Masterchefa. FOTO: Osebni Arhiv

Sledilci stopili na njegovo stran

Odzivi na posnetek so bili izjemni, številni pa so se z njegovim razmišljanjem strinjali. Mnogi so poudarili, da oče ne »pazi« ali »čuva« lastnega otroka, ampak preprosto opravlja svojo starševsko vlogo. Prav to je želel s posnetkom izpostaviti tudi Rutar, ki ga številni na družbenih omrežjih poznajo pod vzdevkom Divji fotr. Zapis je hitro zaokrožil po spletu, razprava pa se je vrtela predvsem okoli tega, kako še vedno govorimo o očetih, ki so aktivno vključeni v skrb za otroke. Po odzivih sodeč je marsikdo prepričan, da je čas, da podobne izraze pustimo v preteklosti.

Klemen in njegova partnerka Tina doma že vzgajata triletno Olivio, družina pa pričakuje novega člana. Rutar je pred časom za Slovenske novice razkril, kako je izvedel, da bo znova postal očka, in priznal, da je takrat vse drugo za trenutek izgubilo pomen. Tokrat v starševstvo vstopata z več izkušnjami, vendar vznemirjenje ni nič manjše. »Pri prvem otroku nimaš pojma, kaj te čaka. Prebereš lahko sto stvari, poslušaš nasvete, ampak dokler tega ne doživiš, si težko predstavljaš, kako zelo ti otrok spremeni življenje. Zdaj vsaj približno vem, kaj prihaja, zato je mogoče malo več miru, vznemirjenje pa ni nič manjše,« nam je povedal. Medtem ko ga trenutno gledalci spremljajo tudi v kuharskem šovu MasterChef, je z zadnjim posnetkom pokazal še eno plat svojega življenja, očetovsko, pri kateri ima očitno zelo jasno stališče.