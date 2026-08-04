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MIRAN RUDAN O 4. AVGUSTU 1999

Slovenski pevec v grozljivi nesreči s skuterjem: »Dobil sem drugo priložnost!«

Priljubljeni slovenski pevec je 4. avgusta 1999 v hudi nesreči s skuterjem utrpel poškodbe glave, zaradi katerih je več dni ležal v komi. Zdravniške napovedi so bile zelo slabe, danes pa je hvaležen za vsak nov dan.
Posledice čuti še danes. FOTO: Damjan Žibert
Posledice čuti še danes. FOTO: Damjan Žibert
P. K.
 4. 8. 2026 | 18:58
 4. 8. 2026 | 19:30
2:29
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Miran Rudan je na svojem facebooku obudil spomin na najbolj grozljiv dogodek v svojem življenju. Na današnji dan pred 27 leti se je njegova življenjska pot v trenutku nevarno obrnila. 4. avgusta 1999 je bil sopotnik na skuterju, ko se je v bližini Portoroža in Bernardina zgodila huda prometna nesreča. Pevec je pri padcu z glavo silovito udaril ob robnik. Utrpel je izjemno hude poškodbe glave, zaradi katerih so se zdravniki borili za njegovo življenje. Več dni je preživel v komi, napovedi pa so bile zelo slabe. Da bi preprečili nevarno otekanje možganov, so mu morali zdravniki odstraniti del lobanje. Po nesreči so ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center. Nihče tedaj ni mogel z gotovostjo napovedati, ali in kako bo okreval. Strašna preizkušnja je za vedno zaznamovala njegovo življenje in mu dala povsem nov pogled na vsakdan.

Hvaležen, da je preživel

Ob 27. obletnici nesreče je Rudan delil čustven zapis, poln hvaležnosti. »Pred 27 leti sem dobil drugo priložnost,« je zapisal. »Življenje ni bilo vedno lahko, a vsak korak, vsak padec in vsak nov začetek so me pripeljali do tega, kjer sem danes.« Dodal je še: »Hvaležen sem za vsak dan, za ljudi ob meni in za vse, kar sem doživel, saj me je to izoblikovalo v osebo, kakršna sem danes.« Njegove besede razkrivajo, kako globoko je nesreča vplivala nanj in kako močno se zaveda dragocenosti življenja. O njegovi težki preizkušnji so posneli tudi dokumentarni film z naslovom Amen. V njem so osvetlili dogodek, ki bi se lahko končal povsem drugače. Rudan je o hudi nesreči pred časom iskreno spregovoril tudi v našem ŠOKkastu. Njegova izpoved je pokazala, koliko moči je potreboval, da se je po težkih poškodbah znova postavil na noge. Danes njegova zgodba ostaja pretresljiv opomin, da se lahko življenje spremeni v eni sami sekundi.

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