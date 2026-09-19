Slovenski plesalec ni poznal odgovora na vprašanje ameriške novinarke: »On je iz Slovenije!« (VIDEO)

Slovenski plesalec Jan Ravnik, ki sodeluje v ameriški različici oddaje Zvezde plešejo (Dancing with the Stars), je v intervjuju za TV Insider poskrbel za simpatičen trenutek, ko je brez zadržkov priznal, da ne pozna Elma, enega najbolj prepoznavnih likov iz otroške oddaje Sesame Street. Novinarka ga je vprašala, ali ve, kdo je Elmo, Ravnik pa je kratko odgovoril: »Ne.« Njegova plesna partnerica Tatyana Ali je nato v šali pripomnila: »On je iz Slovenije.« Ravnik je že začel odgovarjati: »Jaz sem iz Slo...«, nato pa dojel šalo in se zasmejal. »To je bil najboljši komentar. Od zdaj naprej bo vse: 'Oh, on je iz ...'«, je dejal, Ali pa je stavek dokončala z besedami: »Iz Slovenije.«

Pogovor se je nadaljeval o filmu The Adventures of Elmo in Grouchland. Ali je povedala, da je za film posnela skladbo za filmsko glasbo, Ravnik pa je želel izvedeti, o čem zgodba sploh govori. Ko mu je novinarka pojasnila, da Elmo pristane v Grouchlandu, je nekoliko nejeverno vprašal: »Torej gre za nekoga, ki gre v smetnjak?« Na koncu je obljubil, da si bo film ogledal še isti dan.

Prijateljuje s Taylor Swift

Ravnik je v ameriški zabavni industriji že dobro znano ime. Širšo mednarodno prepoznavnost si je ustvaril kot eden od plesalcev na rekordni turneji The Eras Tour Taylor Swift, na kateri je sodeloval od leta 2023 do konca turneje. Na začetku turneje je povedal, da si nikoli ni predstavljal, da lahko »fant iz majhnega slovenskega mesta pride tako daleč«. Z ameriško superzvezdnico pa očitno ni ostal povezan le profesionalno. Ravnik je bil letos tudi med povabljenci na njeni poroki s Travisom Kelcejem v New Yorku. Taylor Swift in Kelce sta se poročila 3. julija v dvorani Madison Square Garden, med številnimi povabljenimi pa so fotografi in oboževalci opazili tudi slovenskega plesalca.

V aktualni, 35. sezoni šova Zvezde plešejo Ravnik pleše z igralko Tatyano Ali, ki jo gledalci najbolje poznajo po vlogi Ashley Banks v seriji Princ z Bel-Aira. V premierni oddaji sta zaplesala jive in prejela 12 od 30 možnih točk ter ostala v tekmovanju. Ravnik se je ameriški različici šova pridružil že lani, v 34. sezoni. Pred tem je več let nastopal ob največjih imenih svetovne glasbene scene. Poleg Taylor Swift je sodeloval tudi z Mariah Carey, Paulo Abdul, Brunom Marsom, Lewisom Capaldijem in drugimi, o njegovih uspehih v tujini pa smo že večkrat poročali.