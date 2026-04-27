Slovenski Sanjski moški v vojaški opravi: kaj se dogaja? (FOTO)

Nekdanji protagonist resničnostnega šova Sanjski moški, Blaž Kričej Režek, je z zadnjo objavo na družbenih omrežjih znova pritegnil precej pozornosti. Tokrat ne gre za klasično objavo, temveč za posnetek, ki ga je delil v Instagram zgodbi, kjer se je prikazal v vojaško obarvanih oblačilih v družbi prijateljev.

Blaž Kričej Režek. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram

Vizualna podoba, ki odstopa od njegove običajne javne prezentacije, je sprožila vprašanja, ali gre za morebitno snemanje, nov projekt ali celo spremembo življenjskega sloga. Blaž Kričej Režek je sicer širši javnosti postal znan leta 2022 kot osrednji obraz priljubljenega resničnostnega formata, po koncu oddaje pa ostal prisoten v javnosti predvsem kot zagovornik aktivnega življenjskega sloga. Njegove objave so praviloma povezane s športom, naravo in preživljanjem prostega časa na prostem, zato je tokratna »vojaška« oprava delovala kot odmik od ustaljene podobe in pri nekaterih sprožila tudi ugibanja, ali se morda podaja v kakšno bolj resno, celo vojaško zgodbo.

Kljub temu dostopne informacije kažejo, da je razlaga precej bolj vsakdanja. Posnetek je nastal med rekreativnim druženjem na paintballu, kjer so maskirna oblačila običajna zaščitna oprema. Ne gre torej za nov projekt ali kakršenkoli resnejši angažma, temveč za sproščen trenutek iz zasebnega okolja.