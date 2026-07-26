Slovenski sodnik obnorel ženske po vsem svetu: »Lepši je od igralcev, lahko mi pokaže kateri koli karton ...« (VIDEO)

Medtem ko nogometni navdušenci po velikih tekmah razpravljajo o zadetkih, spornih odločitvah in potezah največjih zvezdnikov, je del občinstva svojo pozornost usmeril povsem drugam. Na družbenih omrežjih je završalo zaradi slovenskega nogometnega sodnika Slavka Vinčića, ki je s svojim videzom očitno osvojil številne gledalke. Posnetki 46-letnega Mariborčana se v zadnjih dneh širijo po TikToku in Instagramu, kjer uporabnice ne skrivajo navdušenja nad njegovim zagorelim videzom, osivelimi lasmi, prodornim pogledom in odločnim nastopom na zelenici. Nekatere priznavajo celo, da jih je prav slovenski sodnik nenadoma prepričal v spremljanje nogometa.

»To je edini razlog, da nenadoma razumem prepovedani položaj,« se glasi eden od komentarjev pod viralnimi posnetki, na katerih Vinčić deli kartone, komunicira z nogometaši in obvladuje napete trenutke na igrišču. Številne uporabnice so mu že nadele vzdevek »srebrni lisjak«, komplimenti na njegov račun pa se kar vrstijo. »Vem, da se staram, ko namesto igralcev gledam sodnika,« je zapisala ena, druga pa ocenila, da je »lepši od vseh igralcev na igrišču«. Še nekoliko bolj neposredna je bila uporabnica, ki je pripomnila: »Lahko mi pokaže kateri koli karton želi.« Od šaljivih opazk o rdečih in rumenih kartonih so nekatere občudovalke hitro prešle tudi k precej neposrednim komplimentom in celo ženitnim ponudbam.

Kdo je sodnik, ki je obnorel splet?

Slavko Vinčić velja za enega najbolj cenjenih slovenskih in evropskih nogometnih sodnikov, na seznamu mednarodnih sodnikov FIFA pa je že od leta 2010. V dolgoletni karieri je sodil na številnih največjih nogometnih tekmah in pomembnih evropskih obračunih, vrhunec pa dosegel tudi s sojenjem finala Lige prvakov. Za vse novopečene oboževalke pa sledi podatek, ki jih utegne nekoliko razočarati – Vinčić je že vrsto let poročen in je oče dveh otrok. Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, pa to navdušenja nad slovenskim »srebrnim lisjakom« nikakor ni ustavilo.