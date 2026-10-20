Slovenski voditelj gledalki v živo zabrusil: »Že ko vas slišim, mi gre na bruhanje!« (VIDEO)

Iztok Gartner, danes znan kot filmski kritik, novinar in podkaster, je pred leti vodil tudi televizijski kviz v živo. Prav iz tistega obdobja je zdaj znova zaokrožil starejši posnetek, ki je zaradi nepričakovanega besednega dvoboja nasmejal številne njegove sledilce. Gartner je v oddaji sprejel telefonski klic gledalke in jo pozdravil z običajnim: »Dober dan, kdo je z nami?« Gospa mu je nato brez ovinkarjenja zabrusila: »Že ko te samo vidim po televiziji, mi gre na bruhanje.« Gartner se ni pustil zmesti in je odgovor vrnil v podobnem tonu. »Že ko vas samo slišim po telefonu, mi gre na bruhanje.« Nato je dodal še: »Kaj bova pa zdaj, bova bruhala drug po drugem?« Čeprav je bila izmenjava precej žaljiva, je prav zaradi svoje neposrednosti in hitrosti odziva postala eden tistih televizijskih trenutkov, ki jih ljudje še leta pozneje z veseljem delijo. Gartner je ob ponovni objavi pojasnil, da gre za posnetek iz časa koronavirusa, torej približno pet let staro oddajo. Kljub temu je posnetek znova našel svoje občinstvo.

»Skoraj sem bruhala od smeha«

Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji gledalcev, ki jih je stari televizijski izsek očitno zelo zabaval. Eden od odzivov je bil preprost: »Sto ljudi, sto čudi.« Druga sledilka pa je zapisala: »Skoraj sem bruhala od smeha.« Prav takšni odzivi kažejo, da lahko tudi več let star televizijski trenutek na družbenih omrežjih doživi povsem novo življenje. Gartner je bil že takrat znan po hitrem jeziku in neposrednih odzivih, kar se je v tem primeru pokazalo še posebej izrazito. Njegov odgovor gledalki je bil seveda prav tako žaljiv, a je šlo za spontan odziv v oddaji, ki je potekala v živo. Prav zaradi tega je posnetek danes predvsem zanimiv kot primer televizije brez zamika in brez možnosti popravka izrečenega. Gartner se je od časov televizijskega kviza medtem usmeril predvsem v novinarstvo, filmsko kritiko in podkaste. Danes je med drugim aktiven tudi kot voditelj pogovorov, v katerih pogosto odpira precej neposredne in osebne teme. Stari posnetek pa dokazuje, da mu ostrina jezika očitno ni bila tuja niti pred leti.