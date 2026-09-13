Slovenski voditeljici so pred nosečnostjo rekli, da naravno ne bo mogla zanositi: zdaj je delila prvo družinsko fotografijo (FOTO)

Radijska voditeljica in pevka Tamara Goričanec je pred dnevi prvič postala mamica. Z možem Maticem Vrhovcem sta se razveselila deklice Fride, ki je na svet prijokala nekoliko pred predvidenim rokom, ob rojstvu pa je tehtala 3400 gramov in merila 50 centimetrov. Novopečena mamica se je oglasila na Facebooku in s sledilci delila prvo družinsko fotografijo, ob njej pa tudi precej osebno razkritje. »Kar se tiče mene, se je ena ogromna želja, ki je bila po mnenju stroke še devet mesecev nazaj naravno neuresničljiva, uresničila,« je zapisala. Podrobnosti o tem, s kakšnimi težavami se je soočala, ni razkrila.

Ob številnih čestitkah, ki jih je prejela po rojstvu hčerke, se je sledilcem zahvalila v svojem značilnem hudomušnem slogu. Zapisala je, da ima zdaj precej dela z »novo igračko, ki je še ne zna uporabljati«, v zahvalo pa se je pošalila tudi na račun male Fride: »Zahvaljuje se tudi Fridika in vam v zahvalo pošilja eno polno pleničko. Ne zamerit, to je vse, kar zaenkrat zna.« Tamara pravi, da ima vse, kar potrebuje: »Srečo smo si ustvarili sami.« Prvo družinsko fotografijo je pospremila še z besedami: »Vidi nas, zbunjeni al slatki. Tko se tud počutmo.«