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ŽIVLJENJSKA PRELOMNICA

Slovenski vplivnež iskreno: »Odpustili so me in pristal sem na zavodu« (VIDEO)

Odpoved, ki ga je prisilila v veliko odločitev.
Žan Strele navdušuje s svojimi objavami. FOTO: Dejan Javornik
Žan Strele navdušuje s svojimi objavami. FOTO: Dejan Javornik
P. K.
 6. 10. 2026 | 13:59
 6. 10. 2026 | 14:04
3:33
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Slovenski komik in spletni ustvarjalec Žan Sterle je s svojimi sledilci delil osebno zgodbo o trenutku, ki mu je letos povsem spremenil življenje. »17. marca letos sem izgubil službo,« je začel iskreno pripoved in razkril, da je bil odpuščen. Nenadoma se je znašel pred vprašanjem, ki ga pozna marsikdo: kaj zdaj? Čeprav bi takšna novica marsikoga povsem sesula, je Sterle že takrat čutil, da se za odpovedjo morda skriva nekaj dobrega. »Že takrat sem vedel, da je to potencialno dobro zame,« je povedal. Izguba redne službe mu je namreč prvič ponudila čas, da se zares vpraša, kaj si želi početi. Dobil je mesec dni odpovednega roka, nato pa še tri mesece denarne pomoči zavoda za zaposlovanje. To mu je omogočilo nekaj prostora za razmislek in prvi korak v neznano. Sterle, ki je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva in magister poslovnih ved, je tako začel razmišljati o poti, ki je bila precej drugačna od njegove dotedanje kariere. V ospredje je vse bolj prihajalo ustvarjanje zabavnih vsebin, s katerimi je že prej zbujal pozornost na družbenih omrežjih.

Razkril je, kako se je znašel po izgubi službe. Foto: Dejan Javornik
Razkril je, kako se je znašel po izgubi službe. Foto: Dejan Javornik

Aprila je objavil prvi video, nato poti nazaj ni bilo več

Konec aprila je objavil svoj prvi video in takrat, kot pravi, poti nazaj ni bilo več. Odprl je svoj s. p. in se odločil, da bo poskusil živeti od svojega ustvarjanja. Prehod ni bil majhen, saj je varnost redne službe zamenjal za precej bolj nepredvidljiv svet zabavne industrije in družbenih omrežij. A prav tam se je očitno našel. Njegovi šaljivi videoposnetki na Instagramu in TikToku danes dosegajo tudi po več sto tisoč ogledov. Ob tem dobiva vse več ponudb za sodelovanja s podjetji in gradi svojo kariero kot komik, vplivnež in moderator. Sterle priznava, da se za tako radikalno potezo verjetno nikoli ne bi odločil sam od sebe. Če ne bi izgubil službe, bi najbrž še dolgo ostal v znanem in varnem okolju. Prav zato na odpoved danes gleda precej drugače, kot je morda tistega marca. Namesto konca neke poti jo vidi kot trenutek, ki ga je prisilil, da je končno naredil nekaj zase.

»Sam verjetno nikoli ne bi dal odpovedi«

V videu je poudaril, da je danes hvaležen za vse, kar se mu je zgodilo. Zaveda se namreč, da sam najverjetneje nikoli ne bi preprosto dal odpovedi in brez zagotovil skočil v popolnoma novo kariero. Življenje ga je tako, nekoliko na silo, potisnilo proti smeri, o kateri je morda prej le razmišljal. Danes ustvarja vsebine, ki zabavajo množice sledilcev, njegova prepoznavnost pa iz meseca v mesec raste. Zgodba je zato tudi opomnik, da se lahko neprijeten življenjski preobrat včasih izkaže za začetek povsem nove poti. Seveda uspeh ni prišel čez noč, saj so za njim številni posnetki, ideje in ure ustvarjanja. A odločitev, da izkoristi trenutek in poskusi, se mu je očitno obrestovala. Pod njegovo osebno izpovedjo so se hitro zvrstili komentarji sledilcev, ki so mu namenili številne spodbudne besede. Mnogi so mu čestitali za pogum in mu zaželeli veliko uspeha tudi v prihodnje. Sterletova zgodba tako kaže, kako lahko izguba službe, ki se sprva zdi kot hud udarec, postane trenutek, ko si nekdo prvič zares upa slediti sebi.

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