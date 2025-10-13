  • Delo d.o.o.
MARK BARŽIĆ

Slovenski vplivnež šokiral javnost, ko je opisal svoj vsakdan: ne boste verjeli, kaj je storil po kritikah ... (VIDEO)

»Ni tako preprosto, kot je videti ... «
Marka Baržića na družbenih omrežjih spremlja več kot 18 tisoč sledilcev.  FOTO: YouTube
S. N.
 13. 10. 2025 | 17:46
Znani YouTuber David Milosavljević je v enem od svojih zadnjih intervjujev gostil mladega slovenskega vplivneža Marka Baržića, ki na družbenih omrežjih navdušuje več kot 18 tisoč sledilcev. Na Instagramu se predstavlja kot model in vplivnež, v pogovoru na podcastu pa je razkril, kako dejansko poteka njegov vsakdan.

»Zbudim se ob devetih, naredim jogo, grem oprhat, se uredim, pojem zajtrk. Grem na kavico, potem grem na kosilo, mogoče kak mini šoping,« je opisal svoj dnevni ritem.

Dodal je še, da se občasno udeleži tudi kakšnega snemanja. Ko ga je David opomnil, naj ne pozabi omeniti dela na družbenih omrežjih, je Mark priznal, da je tudi to zanj naporno: »Res je, ni lahko,« je povedal. Ob tem je iskreno dodal, da ni vajen fizično zahtevnega dela.

Njegove izjave pa so na družbenih omrežjih sprožile val ogorčenja. Eden izmed uporabnikov je celo zapisal: »Tole je pa propad današnjih generacij. Tip je totalno brez nekega tonusa ali pa da bi izkazoval pravo moškost. Žalostno res.«

A Mark se je na kritike odločil odzvati po svoje. V novem posnetku, ki ga je objavil na TikToku, je pokazal svojo »delovno« plat. »Na Facebooku je bila starejša generacija povsem zgrožena, zato sem se odločil, da vam pokažem – Mark na kmetiji,« je napovedal.

V videu se je preizkusil v različnih kmečkih opravilih – vozil je traktor, v hlevu kidal gnoj in na koncu še cepil drva. Čeprav mu fizično delo ni bilo domače, se je, kot pravi, pošteno potrudil.

 

