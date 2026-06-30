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LJUBEZENSKA AFERA

Slovenski vplivnež trdi: Bojan Cvjetićanin in Džejla bila par leto in pol, Jakov osvajal njegovo dekle (FOTO)

Ljubezenska afera po izbrisanem posnetku? Oglasil se je Aleksandar Repić: »To je mimo vseh kodeksov«
Fotografija Bojana Cvjetićanina in Džejle Ramović, ki je bila posneta pri Triletu v glasbenem studiu. FOTO: Arhiv Aleksandar Repić

Fotografija Bojana Cvjetićanina in Džejle Ramović, ki je bila posneta pri Triletu v glasbenem studiu. FOTO: Arhiv Aleksandar Repić

Bojan na podelitvi Džejline diplome. FOTO: Zaslonski posnetek

Bojan na podelitvi Džejline diplome. FOTO: Zaslonski posnetek

Džejla Ramović in Bojan Cvjetićanin naj bi bila par leto in pol. FOTO: Zaslonski posnetek

Džejla Ramović in Bojan Cvjetićanin naj bi bila par leto in pol. FOTO: Zaslonski posnetek

Bojan in Džejla v filmu Pisma snova. FOTO: Press

Bojan in Džejla v filmu Pisma snova. FOTO: Press

Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Bojan naj bi hrvaškemu pevcu in tiktok fenomenu Jakovu Jozinoviću pomagal pri ustvarjanju pesmi, letos pa je nastopil tudi na njegovem koncertu v Stožicah. FOTO: Zaslonski Posnetek

Bojan naj bi hrvaškemu pevcu in tiktok fenomenu Jakovu Jozinoviću pomagal pri ustvarjanju pesmi, letos pa je nastopil tudi na njegovem koncertu v Stožicah. FOTO: Zaslonski Posnetek

Fotografija Bojana Cvjetićanina in Džejle Ramović, ki je bila posneta pri Triletu v glasbenem studiu. FOTO: Arhiv Aleksandar Repić
Bojan na podelitvi Džejline diplome. FOTO: Zaslonski posnetek
Džejla Ramović in Bojan Cvjetićanin naj bi bila par leto in pol. FOTO: Zaslonski posnetek
Bojan in Džejla v filmu Pisma snova. FOTO: Press
Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
Bojan naj bi hrvaškemu pevcu in tiktok fenomenu Jakovu Jozinoviću pomagal pri ustvarjanju pesmi, letos pa je nastopil tudi na njegovem koncertu v Stožicah. FOTO: Zaslonski Posnetek
Nina Čakarić
 30. 6. 2026 | 08:55
 30. 6. 2026 | 10:42
4:48
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Potem ko so se na spletu pojavili posnetki, zaradi katerih številni regionalni mediji ugibajo o domnevni romanci med bosansko pevko in zmagovalko talentov Džejlo Ramović in hrvaškim pevcem Jakovom Jozinovićem, se je zgodba še dodatno zapletla. Oglasil se je slovenski spletni vplivnež Aleksandar Repić, ki pravi, da ga ta ljubezenska afera ni presenetila. »Ta ljubezenska afera me niti malo ni presenetila. Najmanj me je presenetila poteza Jakova, ki mi je vedno deloval kot lisica, ki preračuna vsako potezo. Družiš se z Bojanom, potem pa mu na skrivaj osvajaš dekle. To je mimo vseh kodeksov,« je zapisal Repić in tudi objavil skupno fotografijo pevca Joker Out Bojana Cvjetićanina in Džejle Ramović.

Džejla Ramović in Bojan Cvjetićanin naj bi bila par leto in pol. FOTO: Zaslonski posnetek
Džejla Ramović in Bojan Cvjetićanin naj bi bila par leto in pol. FOTO: Zaslonski posnetek

Dodal je, da je Bojana Cvjetićanina spoznal pred več kot desetimi leti in ga opisal kot »ekstra dečka«. Ob tem je zatrdil, da je bilo javnosti doslej neznano, da naj bi bila Bojan in Džejla skupaj približno leto in pol. »Veliko ljudi ne ve, da sta bila z Džejlo leto in pol skupaj. V tem času se je Jakov z Bojanom družil, skupaj sta ustvarjala glasbo in mu je pomagal pri pesmih,« je še zapisal. Po njegovih besedah ga pri celotni zgodbi najbolj moti dvoličnost: »Ne maram ljudi, ki so pripravljeni prijateljevati s tabo, delati s tabo, hoditi k tebi domov, medtem pa ti osvajajo dekle.«

Za konec je namenil še sporočilo Bojanu: »Dragi Bojan, naj ti bo to šola za naprej. Ne more ti biti vsak prijatelj in ne spuščaj vsakega v svoj dom. Lahko si mu pa hvaležen, da je pravočasno odpeljal nelojalno žensko iz tvojega življenja.« 

Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
Jakov Jozinovič z neznanim dekletom. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

Bojan naj bi hrvaškemu pevcu in tiktok fenomenu Jakovu Jozinoviću pomagal pri ustvarjanju pesmi, letos pa je nastopil tudi na njegovem koncertu v Stožicah. Kot je dejal Repić za Slovenske novice, je bila Džejla »celo na zadnjem koncertu Joker out na Kardeljevi ploščadi skupaj z mamo in sestrami ter 'spuščala solze'. Nekaj dni za tem pa že na čolnu z Jakovom«.

Govorice je sprožil izbrisan videoposnetek

Ugibanja o domnevni zvezi med Jakovom Jozinovićem in štiri leta starejšo Džejlo Ramović so se razplamtela, ko je mladi pevec na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem poljublja neznano dekle. Posnetek je kmalu izbrisal, vendar so ga številni oboževalci že videli in začeli ugibati, da naj bi bila na njem prav Džejla.

Še preden so se pojavile govorice o njuni domnevni romanci, je Jakov v intervjuju za Extra FM odkrito priznal, da Džejlo zelo ceni. »Zelo imam rad Džejlo Ramović in njeno delo. Resnično jo cenim in zelo bi si želel z njo posneti duet,« je dejal.

Tudi Džejla je pred časom o Jakovu govorila z izbranimi besedami. »Jakov ima preprosto karizmo, ki je ljudem všeč. Če kdo začne o njem govoriti slabo, se takoj postavim na njegovo stran,« je povedala in dodala, da občinstvu prinaša nekaj povsem novega.

Pred tem so jo povezovali z Bojanom Cvjetićaninom

Pred zdajšnjimi govoricami so regionalni mediji Džejlo povezovali s slovenskim glasbenikom Bojanom Cvijetićaninom, pevcem skupine Joker Out. Njuno domnevno razmerje je pritegnilo veliko pozornosti, potem ko je pevka diplomirala in ko je na družbenih omrežjih objavila fotografije s praznovanja, med njimi tudi skupni posnetek z Bojanom. Posebej je odmevalo, da je bil takrat v družbi njene družine, zato so mnogi sklepali, da je šlo za resno zvezo.

Bojan na podelitvi Džejline diplome. FOTO: Zaslonski posnetek
Bojan na podelitvi Džejline diplome. FOTO: Zaslonski posnetek

O njunem odnosu nista veliko govorila. Džejla pa je pred kratkim za Klix.ba komentirala tudi medijske zapise, da je Bojan nastopil v njenem videospotu. »To pustimo za drugič. Malo so pomešali stvari. Samo pripisali so mu, da je igral v spotu, v resnici pa je napisal scenarij in ga režiral. Vse to je ostalo v senci naslovov. Na koncu se je vse skrčilo na to, da je moj fant, vse drugo pomembno pa so pozabili,« je dejala.

Bojan in Džejla v filmu Pisma snova. FOTO: Press
Bojan in Džejla v filmu Pisma snova. FOTO: Press

Domneve so se še okrepile, ker se pevca Bojana že dlje časa skupaj pojavljata na različnih dogodkih. Oboževalci opozarjajo tudi na njuno skupno udeležbo na koncertu Billie Eilish v Københavnu 29. aprila letos.

Za zdaj nobeden od vpletenih govoric o domnevni ljubezenski aferi ni komentiral. Izbrisani videoposnetek in nove Repićeve trditve pa so le še dodatno spodbudili razprave na družbenih omrežjih, kjer je dodatno podžgalo govorice o domnevnem ljubezenskem trikotniku. Na omrežju X so se začele širiti trditve oboževalcev, da naj bi Bojan prenehal spremljati Džejlo in Jakova na družbenih omrežjih, nekateri uporabniki pa celo trdijo, da naj bi ju popolnoma blokiral.

Uporabniki omrežja X množično komentirajo dogajanje, delijo objave in domnevne dokaze o Bojanovi potezi. Mnogi menijo, da gre za novo poglavje zgodbe, ki se je razvnela po tem, ko so se pojavile govorice, da je Džejla v zvezi z Jakovom.

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Bojan CvjetićaninJoker OutDžejla RamovićJakov Jozinovićljubezenska afera
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