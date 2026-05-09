Slovenski zbor na Portugalskem pel tudi za grofa in doživel nepozaben sprejem (FOTO)

Člani Komornega zbora Vocis Imago so na Portugalskem doživeli več kot le koncertno gostovanje. Občutili so trenutke, ki ostanejo. Bili so daleč od doma, a ko so zapeli, razdalja ni več obstajala.

Na povabilo zbora Câmara de Amarante so najprej nastopili v cerkvi São Pedro, nato pa še na knjižnem sejmu Festa do livro. Njihove harmonije so napolnile prostore, kjer se prepletata kultura in zgodovina, in požele topel sprejem občinstva. Sledil je koncert v mestu Ponte de Lima, ki ga je organiziral grof Francisco de Calheiros, tudi častni konzul Slovenije. V mogočni cerkvi Matriz so glasovi zazveneli še posebno slovesno, obisk dvorca Paço de Calheiros pa je pevcem dal občutek posebne časti.

Skupaj v fadu

A najbolj nepozaben trenutek se ni zgodil na odru. V restavraciji Taberna Real de Fado, kjer so domači glasbeniki prepevali otožne melodije fada, so Slovence prepoznali kot pevce in jih povabili, naj zapojejo. Brez priprav, brez načrta. Le njihovi glasovi. Izbrali so pesem Canção do Mar. Ko so zazveneli prvi toni, je prostor utihnil. In ko je pesem utihnila, je izbruhnil aplavz, tisti iskreni, ki pove več kot besede.

Na poti so obiskali tudi obmorsko mesto Viana do Castelo, stkali nova prijateljstva in domov prinesli več kot le spomine. Portugalske gostitelje so razveselili tudi s sladkim darilom iz slovenske čokoladnice Lucifer. Ko so se vrnili domov, so s seboj prinesli nekaj več. To je potrditev, da glasba ne potrebuje prevoda, samo srce. Zbor, ki že več let združuje pevce različnih generacij, vodi dirigent Marko Tiran. Njihov repertoar sega od klasične zborovske glasbe do jazza in slovenskih ljudskih pesmi, kar jim omogoča, da nastopajo na različnih prizoriščih doma in v tujini.