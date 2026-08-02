Slovensko pevko in oblikovalko pretreslo, kar je videla v trgovini: »Samo, da punca dobi svoje«

Slovenska obrtnica in oblikovalka Eva Breznikar, ki stoji za prepoznavno znamko unikatnih usnjenih izdelkov EvilEve, je na svojem Facebook profilu delila obsežen razmislek o opaznih spremembah v vedenju in komunikaciji mlajše generacije. Eva je sicer ženska mnogih talentov: nekdanja vrhunska plavalka je bila dolga leta uveljavljena glasbenica in pevka – med drugim je osem let hodila na svetovne turneje s kultno slovensko zasedbo Laibach –, preden je mikrofone in oder zamenjala za oblikovanje usnja.

Povod za njen zadnji zapis so bila vsakodnevna opazovanja najstnic, ki obiskujejo njen butik, a med seboj komunicirajo izključno v angleščini. Ob tem se sprašuje, ali gre le za slepo posnemanje trendov z družbenih omrežij ali za globlji odnos do maternega jezika: »A se sramujejo? A je kaj narobe z našo slovenščino? A nisi še bolj frajerski, če govoriš več jezikov? Ampak – ja, če jih govoriš, ne da si zgolj napiflan tistih 30 stavkčkov tipa 'o maj gad, lukadat'?« Kljub temu dodaja, da dekleta ob uporabi bolj strokovnih angleških izrazov hitro opustijo tuj jezik in preklopijo nazaj na slovenščino.

Popolna odsotnost empatije do lastnih staršev

Še bolj kot jezikovni trendi pa je znano ustvarjalko pretresel dogodek, ko je opazovala mlado dekle, ki je prijateljici v brezbrižnem tonu razlagala, kako bo očeta prisilila k nakupu drage torbice: »Pretresel me je način, ton, brezbrižnost do vsega, samo da punca dobi svoje. Govorila je, kot da govori o nekem sugar daddyju, ne pa o svojem očetu,« je zapisala v objavi.

Nekoč je prepevala z Laibach. FOTO: Evileve/osebni Arhiv

Kot poudarja, v ravnanju mlade generacije ne vidi več skromnosti ali veselja ob nakupu, ki sta bila značilna za preteklost: »Brez empatije, brez želje, a veste, tiste, ki smo jo poznali kot otroci, ko si si tako zelo želel liziko, in lepo prosil, če bi jo lahko ati kupil,« se spominja otroštva. »Mogoče v petek, ko gremo na izlet. In ko si čakal na ta petek v veselem vznemirjenju ves teden in bil zanjo hvaležen potem vsaj še do večera. No, prav ta 'nič od nič' me je zmotil. Kot da so starši, kakršnikoli že so, postali bankomat. Samo še bankomat. Sredstvo za zadovoljevanje materialnih želja.« Ob tem je zapisala, da je pomislila, da dekletu ne bo prodala te torbice (izbrala je seveda najdražjo v trgovini), pa tudi, če pride z očetom, saj pri svojem delu sledi trdnim moralnim načelom.

Inšpekcija pri domačih rokodelcih, tuj jezik pa na vsakem koraku

Svoje razmišljanje je sklenila z ostrejšim pogledom na dvojna merila v družbi. Medtem ko se med mladimi in v javnem prostoru vse bolj uveljavlja angleščina, sama kot slovenska rokodelka prejema inšpekcijske nadzore glede pravilne uporabe slovenskega jezika. Ob tem z nekaj sarkazma dodaja, da se znanje slovenščine raje preverja pri domačih obrtnikih kot pa pri tuji delovni sili ali ponudnikih storitev.

Zapis je zaključila z vprašanjem za svoje sledilke in mame, kam kot družba drvimo, ter s sporočilom, da bo svoje kupce kljub vsemu še naprej z veseljem stregla v šestih jezikih.

Objavo Eve Breznikar lahko v celoti preberete spodaj oz. na njenem Facebook profilu.