Slovensko pevko pred snemanjem polulal štirinožni prijatelj: »Ni ravno pravljično ...« (VIDEO)

Raiven predstavlja novo skladbo 2009, s katero se vrača k svojemu otroštvu, prvim močnim občutkom in domišljijskemu svetu, ki jo je zaznamoval že kot deklico. Pesem spremlja tudi pravljično obarvan videospot, posnet v krajih, ki so ji zelo domači, pri čemer pevka odpira novo poglavje svojega ustvarjanja in sporoča, da ji ni več treba izbirati med različnimi platmi svoje umetniške identitete. V novi skladbi 2009 se Raiven vrača v čas otroštva in raziskuje del sebe, ki ga, kot pravi, nikoli ni zares izgubila. Elektronska produkcija, preoblikovan vokal in zvok harfe ustvarjajo osebno in nekoliko sanjsko zvočno kuliso. V ospredju je ideja, da odraslost ne pomeni, da moramo zavreči otroško domišljijo. »Želela sem si vilinskih ušes, ker sem kot otrok ves čas sanjala, da sem vilinka,« pravi Raiven. Njeno domišljijo so močno zaznamovale tudi knjige in filmi, ki ji jih je predstavljal oče. Danes se k temu svetu vrača kot odrasla umetnica, vendar z drugačnim pogledom in več samozavesti. Posebej ji je blizu verz: »Dekle, ki je raslo z volkovi, ki svet se prevelik ji je zdel, se več ne boji, ko zre si v oči.« V njem se po njenem srečata ranljivost notranjega otroka in pogum odrasle osebe. »Kako pomemben del moje identitete je pravzaprav ta otrok, kar sem nekoč bila,« pravi.

Videospot je nastal v krajih njenega otroštva

Osebno zgodbo skladbe dopolnjuje tudi videospot, katerega osnovno idejo je razvila Raiven sama. Posneli so ga ob dvorcu Haasberg na Planini in na sprehajalni poti, po kateri je hodila že kot otrok. V njem se prepletajo noč, gozd, voda in skoraj pravljična bitja, zato vizualna podoba deluje kot mešanica spomina in sanj. Posebno mesto imajo tudi trije ibizanski podengi, katerih nenavadna in elegantna podoba se ujema z njenim fantazijskim svetom. A prav eden od pasjih igralcev je poskrbel tudi za precej manj pravljičen trenutek. Raiven je na Instagramu razkrila, da jo je eden od kužkov še pred začetkom snemanja ponesreči polulal. »Ni ravno pravljično od njega, da me je polulal, še preden smo sploh začeli snemati.« Dogodek je tako poskrbel za zabaven kontrast sicer zelo eterični podobi videospota. Pri vizualni podobi sta ji pomagala direktor fotografije Matic Kutin in montažer Luka Bitenc, celota pa je zasnovana tako, da deluje kot fragment spomina ali sanj.