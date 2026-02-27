Slovensko-švicarski duet napoveduje nov album Ansambla Saša Avsenika

Na stičišču tradicije in sodobnosti je nastal nov glasbeni projekt, ki povezuje slovenski in švicarski alpski prostor. Ansambel Saša Avsenika in ena najuspešnejših sodobnih zabavnih skupin v nemško govorečem svetu, Fäaschtbänkler, predstavljata duet Pritisni play. Gre za skladbo, ki simbolno in zvočno prepleta dve glasbeni kulturi ter potrjuje, da narodnozabavna glasba tudi v 21. stoletju ostaja živ, razvijajoč se prostor ustvarjalnega sodelovanja.

Takšna partnerstva med vidnimi imeni alpske glasbene scene niso pogosta, zato je projekt že ob izidu vzbudil zanimanje tako doma kot v tujini. Fäaschtbänkler v zadnjih letih veljajo za eno najvidnejših imen zabavne glasbe v Švici, Nemčiji in Avstriji. Njihova energična odrska prezenca, ki združuje pihala, trobila, harmoniko in sodobno produkcijo, redno polni koncertne dvorane. Kljub modernemu izrazu pa njihove korenine segajo v narodnozabavno tradicijo – svojo pot so namreč začeli tudi z interpretacijami repertoarja Ansambla bratov Avsenik.

Na drugi strani je ime Avsenik že desetletja sinonim za eno najmočnejših glasbenih tradicij v tem prostoru. Ansambel Saša Avsenika danes uspešno nadaljuje dediščino legendarne družine ter ostaja pomembno prisoten tudi na nemško govorečem trgu.

Prvi duet po letu 2014

Pobuda za sodelovanje je prišla iz Švice. Fäaschtbänklerji so stopili v stik s Sašem Avsenikom z željo po skupnem projektu. »Imeli so pesem in želeli, da bi jo z njimi posnel. Ker sem imel takrat težave z roko, sem predlagal, da skladbo posnamemo skupaj z mojim ansamblom,« pojasnjuje Avsenik. Tako je nastala nemška različica Ich brauch Musik. Med ustvarjanjem pa se je hitro izkazalo, da ima skladba širši potencial, zato je padla ideja o slovenski verziji. Besedilo je prispeval Luka Sešek in nastala je Pritisni play – sveža, spevna skladba, ki nagovarja sodobno občinstvo.

Pesem je nastajala med Švico in Slovenijo: Fäaschtbänklerji so svoj del posneli doma, Avsenikov ansambel v Sloveniji, končna zvočna podoba pa je rezultat skupnega iskanja ravnovesja med obema glasbenima izrazoma. Decembra so se glasbeniki srečali na snemanju televizijske oddaje v Gradcu, kjer je premiero doživela nemška različica, ob tej priložnosti pa je nastal tudi videospot za slovensko izdajo.

Za Ansambel Saša Avsenika je to prvi duet po letu 2014, skladba pa hkrati napoveduje nov album, ki naj bi izšel v drugi polovici leta. Pritisni play bo kmalu zaživela tudi na koncertnih odrih, med drugim 19. decembra v razprodanih Stožicah, kjer bo Avsenikova glasba ponovno zazvenela na največjem slovenskem odru.