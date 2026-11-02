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GLAS, KI GA NE BODO POZABILI

Ko bo ves Poljud zapel Mišu Kovaču v slovo, bo tam tudi ekipa slovenskega radia. Tisoči Šibenčanov se že poslavljajo ob pesmi in baklah (VIDEO)

Njegove pesmi so desetletja odmevale po Dalmaciji, nič manj priljubljene pa niso bile niti v Sloveniji, kjer ima legendarni glasbenik številne oboževalce.
Mišo Kovač je odšel, njegove pesmi ostajajo: slovenski radio pripravlja nekaj posebnega FOTO:  Nadja Zk/Nel Pavletic /pixsell/Delo UI 

Mišo Kovač je odšel, njegove pesmi ostajajo: slovenski radio pripravlja nekaj posebnega FOTO:  Nadja Zk/Nel Pavletic /pixsell/Delo UI 

Mišo Kovač je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš in Poljubi zemlju. FOTO: Nel Pavletic /pixsell

Mišo Kovač je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš in Poljubi zemlju. FOTO: Nel Pavletic /pixsell

Anita Gošte FOTO: Nadja Zk

Anita Gošte FOTO: Nadja Zk

Mišo Kovač je odšel, njegove pesmi ostajajo: slovenski radio pripravlja nekaj posebnega FOTO:  Nadja Zk/Nel Pavletic /pixsell/Delo UI 
Mišo Kovač je za seboj pustil številne nepozabne uspešnice, med njimi Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš in Poljubi zemlju. FOTO: Nel Pavletic /pixsell
Anita Gošte FOTO: Nadja Zk
M. U.
 2. 11. 2026 | 18:24
 2. 11. 2026 | 18:31
3:06
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Dalmacija se pripravlja na čustveno slovo od legendarnega Miša Kovača. V torek bodo na splitskem stadionu Poljud zadnjič skupaj zadonele njegove nepozabne uspešnice, ob katerih so odraščale generacije. Dogodek organizirajo nogometni klub Hajduk, navijaška skupina Torcida in Hrvaška glasbena unija. Njegove pesmi so desetletja odmevale po Dalmaciji, nič manj priljubljene pa niso bile niti v Sloveniji, kjer ima legendarni glasbenik številne oboževalce.

Tisoči Šibenčanov se ob pesmi in baklah poslavljajo od Miša Kovača

Ganljivi prizori prihajao iz Šibenika, kjer se domačini poslavljajo od svojega Miša Kovača. Na trgu med katedralo svetega Jakoba in mestno hišo so se zbrali njegovi oboževalci, prijatelji in glasbeniki, da bi se legendarnemu pevcu poklonili z njegovimi nepozabnimi pesmimi. Slovo spremljajo tudi prižgane bakle, ki dajejo dogodku še posebej čustven pečat.

Pobudo za skupno slovo je dal šibeniški glasbenik Karlo Orbanić, ki je rojake pozval, naj se zberejo in še zadnjič skupaj zapojejo Mišu v čast. Že v soboto zvečer so prijatelji in sodelavci pred pevčevo rojstno hišo v Ulici Nikole Tesle prižigali sveče.

Na Poljudu tudi Anita Gošte z Radia Aktual

Na dogodku ne bo manjkala niti slovenska radijska ekipa. Glasbena urednica Anita Gošte bo ves dan poročala iz Splita in slovenskim poslušalcem približala dogajanje v mestu, ki se poslavlja od svoje glasbene legende. Na Radiu Aktual so ob tem poudarili, da je Miševa glasba zaznamovala tudi številne Slovence.

Anita Gošte FOTO: Nadja Zk
Anita Gošte FOTO: Nadja Zk

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»Njegova glasba je desetletja povezovala tudi slovenske poslušalce. Zato bomo na Aktualu del tega slovesa delili z vsemi, ki so ob njegovih pesmih odraščali, se zaljubljali in ustvarjali spomine,« so sporočili.

Zapeli bodo njegovi prijatelji in glasbeni kolegi

Vrata stadiona Poljud bodo odprli ob 16. uri, uradni glasbeni program pa se bo začel ob 17. uri. Na slovesu bodo nastopili številni znani glasbeniki, med njimi Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Giuliano, Alen Nižetić in Klapa Rišpet.

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Posebej čustven trenutek se obeta, ko bo vozilo s pokojnikovim truplom zapeljalo okoli nogometnega igrišča, navzoči pa se bodo lahko Mišu še zadnjič poklonili.

Glas, ki ga ne bodo pozabili

Mišo Kovač je s pesmimi, kot so Poljubi zemlju, Ako me ostaviš, Dalmacija u mom oku in Ti si pjesma moje duše, postal eden najbolj prepoznavnih glasov hrvaške zabavne glasbe.

Njegova povezanost s Hajdukom in navijači je bila prav posebna. Novico o njegovi smrti so na Poljudu sporočili po nedeljski nogometni tekmi, navijači pa so mu že takrat zapeli v slovo.

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18:24
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