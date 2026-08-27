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PANČ

Smeh pod grajskimi zvezdami: veliko pričakovanj pred prvim stand-up nastopom Zale Djurić (FOTO)

Letošnji Panč je prinesel rekordno število komičark, pet premiernih nastopov in močno mednarodno zasedbo
Med nastopajočimi so bili Martina Ipša, Sašo Stare, Zala Djurić in Miha Brajnik. FOTOGRAFIJE: KLEMEN CEGLAR

Med nastopajočimi so bili Martina Ipša, Sašo Stare, Zala Djurić in Miha Brajnik. FOTOGRAFIJE: KLEMEN CEGLAR

Zala Djurić se je prvič preizkusila v stand-upu.

Zala Djurić se je prvič preizkusila v stand-upu.

Svoje šale je z občinstvom delil tudi Boštjan Gorenc - Pižama.

Svoje šale je z občinstvom delil tudi Boštjan Gorenc - Pižama.

Za dobro voljo je poskrbela tudi Lucija Čirović.

Za dobro voljo je poskrbela tudi Lucija Čirović.

Med nastopajočimi so bili Martina Ipša, Sašo Stare, Zala Djurić in Miha Brajnik. FOTOGRAFIJE: KLEMEN CEGLAR
Zala Djurić se je prvič preizkusila v stand-upu.
Svoje šale je z občinstvom delil tudi Boštjan Gorenc - Pižama.
Za dobro voljo je poskrbela tudi Lucija Čirović.
Kaja Grozina
 27. 8. 2026 | 07:25
2:49
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Festival Panč je po petih večerih smeha sklenil svojo 19. izdajo in že pogledal proti jubilejni 20-letnici. Na Ljubljanskem gradu se je letos zvrstilo 28 komikov iz desetih držav, organizatorji pa so poudarili predvsem svežino programa in močno mednarodno zasedbo. Še pred prihodnjo poletno izdajo Panča v Ljubljano prihaja tudi avstralska komična senzacija Sooshi Mango.

Zaključni večer je ponudil preplet preverjenih imen in novih obrazov. Med debitanti so se predstavili tudi trije člani Akademije Panč – Blaž Rugelj, Petra Demšar in Cec, ki so po mnenju organizatorjev upravičili zaupanje in dobro izkoristili priložnost na velikem festivalskem odru. Med bolj izkušenimi je občinstvo znova nasmejal Sašo Stare, na grajsko dvorišče pa se je vrnila tudi Martina Ipša. Ena najbolj prepoznavnih slovenskih stand-up komičark zadnje leto in pol živi in ustvarja na Irskem, a pravi, da se še vedno z veseljem vrača pred domače občinstvo. Tudi tokrat je bil njen nastop eden najbolj suverenih.

Zala Djurić se je prvič preizkusila v stand-upu.
Zala Djurić se je prvič preizkusila v stand-upu.

Posebno pozornost je pritegnil Miha Brajnik; čeprav je imel vročino, se mu to na odru ni poznalo. Z improvizacijo, odrsko rutino in hitrim ritmom šal je poskrbel za enega najbolj sproščenih nastopov zaključnega večera. Veliko pričakovanj je bilo tudi pred prvim stand-up nastopom Zale Djurić. Igralka in avtorica je humor gradila predvsem na zgodbah o odraščanju ob znanih starših in z osebnim pristopom hitro pritegnila občinstvo. Sama je po nastopu povedala, da je v izkušnji uživala, da ji je čas na odru minil zelo hitro in da bi se stand-upu rada posvečala tudi v prihodnje. Med najbolj pričakovanimi imeni je bil tudi Jure Jamnik, ki je občinstvo navdušil že na drugem festivalskem večeru.

Svoje šale je z občinstvom delil tudi Boštjan Gorenc - Pižama.
Svoje šale je z občinstvom delil tudi Boštjan Gorenc - Pižama.
Za dobro voljo je poskrbela tudi Lucija Čirović.
Za dobro voljo je poskrbela tudi Lucija Čirović.

Organizator Andrej Težak - Tešky je ob koncu poudaril, da je letošnja izdaja ponudila kar pet premiernih nastopov slovenskih komikov, rekordnih devet nastopajočih žensk ter močan balkanski in mednarodni večer. Priprave na jubilejni 20. Panč so se že začele, koncept pa bi lahko ob obletnici delno prevetrili in ga zastavili tudi nekoliko retrospektivno. Na oder želijo povabiti tudi kakšno ime, ki ga občinstvo že dolgo ni videlo nastopati. Še prej bo Panč v Slovenijo pripeljal Sooshi Mango. Avstralsko komično trojico sestavljajo brata Joe in Carlo Salanitri ter Andrew Manfre, ki so zasloveli s skeči o priseljenskih družinah in danes dosegajo milijonsko občinstvo po svetu. V Ljubljani bodo 13. oktobra v Media Centru predstavili svoj veliki arenski in gledališko zasnovani šov Home Made. 

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