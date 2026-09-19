Smiljan Mori o moških, ki finančno nadzorujejo partnerke: »To je za bruhat!« (VIDEO)

Podjetnik in motivacijski govorec Smiljan Mori je v podkastu A lahko to ostane med nama spregovoril o finančnih odnosih med partnerjema in zelo neposredno obsodil situacije, v katerih mora ženska, ki skrbi za dom in družino, partnerja prositi za denar za svoje osebne potrebe.

Kot je povedal, se mu zdi nesprejemljivo, da bi bila ženska zaradi tega, ker nima lastnega rednega dohodka, povsem finančno odvisna od partnerja. »Da mora ona njega prosit za denar. Sem rekel, da te ni sram. Da te mora ženska prositi za to, da bo šla na nohte ali pa k frizerju,« je dejal. Ob tem je takšen odnos opisal kot obliko nadzora nad žensko. »A ti veš, kakšna kontrola je to nad žensko? To je za bruhat,« je bil neposreden.

Delo doma je zanj prav tako delo

Mori je poudaril tudi, da partnerka, ki nima klasične zaposlitve, a skrbi za gospodinjstvo in družino, po njegovem mnenju zaradi tega ni nič manj delovno aktivna. »Če ona ne hodi v službo, ampak dela doma, je doma zaposlena. Tudi v takšnem primeru bi morala imeti svoj denar,« je povedal. Pri tem je potegnil vzporednico z osebo, ki v gospodinjstvu opravlja podobna opravila za plačilo. Kot je pojasnil, imajo tudi sami pomočnico oziroma »house managerko«, ki je za svoje delo plačana, zato po njegovem mnenju ni razloga, da bi bilo delo partnerke doma obravnavano kot nekaj samoumevnega in brez ekonomske vrednosti.

Njegova izjava se dotika teme, ki je v partnerskih odnosih pogosto zelo občutljiva – finančne odvisnosti enega od partnerjev in vprašanja, koliko vrednosti pripisujemo neplačanemu delu v gospodinjstvu. Mori je pri tem zavzel jasno stališče: če eden od partnerjev večino svojega časa nameni domu in družini, to po njegovem ni razlog, da bi moral za vsako osebno potrebo prositi drugega za denar.