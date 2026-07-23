Nekdanji predsednik Borut Pahor je po politiki že zdavnaj stopil v svet lepote in vplivništva. Sedaj pa je postal še zaščitni obraz kampanje znane globalne modne spletne trgovine, s katero bo sodeloval do konca leta. Gre za tako nenavadno potezo za nekdanjega državnika, da je pritegnil pozornost tudi hrvaških medijev.

Pahor je za hrvaško revijo Gloria razkril, da ga ponudba ni presenetila, temveč razveselila. »Odkar sem začel monetizirati svoja družbena omrežja, sem čakal pravo priložnost za vstop v svet mode,« je povedal. Dodal je, da pri sodelovanju ni imel nobenih pomislekov, pomembno pa se mu je zdelo tudi, da bo imel s svojo ekipo popolno ustvarjalno svobodo.

To sicer ni njegova prva ponudba iz modnega sveta. Kot je razkril, je eno že zavrnil, ker ni ustrezala njegovim pričakovanjem. Modna industrija pa mu nikakor ni tuja – kot študent je tri leta delal kot model in sodeloval na modnih revijah po nekdanji Jugoslaviji. Spomnil se je tudi zanimive anekdote: sloviti fotograf Stane Jerko mu je povedal, da se je na enem od fotografiranj za las zgrešil z Melanio Knavs, ki je takrat prihajala na svoje prvo modno snemanje.

Mama je bila šivilja

Nekdanji predsednik pravi, da ljubezen do mode izvira že iz otroštva. Njegova mama je bila šivilja in prav od nje se je naučil najpomembnejše modne lekcije. »Najpomembnejšo stvar o oblačenju sem se naučil od svoje mame. Vedno mi je govorila, da morajo biti oblačila čista, zlikana in primerna priložnosti,« je povedal. Zaradi skrbno izbranega sloga so ga že v gimnaziji klicali »šminker«, pozneje pa je pogosto veljal za enega najbolje oblečenih slovenskih politikov.

Danes 62-letni Pahor priznava, da se pred objektivom počuti povsem sproščeno. Pri novih projektih sodeluje s svojo lastno produkcijsko ekipo, ki jo sestavlja osem mladih sodelavcev različnih profilov. »Če se med delom zabavamo, vemo, da delamo dobro,« je še dejal.