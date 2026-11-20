Slovenska zdravnica Ema Cindro Kostelec, ki na družbenih omrežjih pod imenom Med Zdravje deli zdravstvene nasvete in izobraževalne vsebine, je doživela neprijetno presenečenje. Izvedela je namreč, da je podjetje Malinca, za katerim stoji Nastja Kramer Pesek, snaha televizijske voditeljice Rosvite Pesek, izseke njenega gostovanja v podkastu uporabilo v plačljivih oglasih za prehranska dopolnila. Zdravnica trdi, da za takšno uporabo svojih posnetkov nikoli ni dala dovoljenja.

»Nisem niti vedela, da se to dogaja!«

Zdravnica Ema Cindro Kostelec je na Instagramu opozorila na neprijetno izkušnjo s podjetjem Malinca, pri katerem je sodelovala v podkastu o zdravem življenjskem slogu. Kot je pojasnila, se je pogovora udeležila brezplačno, nikakor pa ni pričakovala, da bodo njene besede pozneje uporabljene v oglasih za prehranska dopolnila. »Danes sem izvedela, da so bili izseki iz mojega podkasta pri Malinci objavljeni kot SPONZORIRANI OGLASI, ki se vrtijo že dolgo!!!« je zapisala na svojem profilu Med Zdravje. Ob tem je poudarila, da za takšno uporabo posnetkov ni vedela in vanjo ni privolila. »V to NISEM NIKOLI privolila, nisem niti vedela, da se to dogaja, prav tako zdravniki legalno ne smemo promovirati firm prehranskih dopolnil in kaj takega ne bi odobrila ali naredila,« je bila jasna. V oglasu podjetja Malinca so bili njeni posnetki povezani s sporočilom o pomenu maščobnih kislin omega-3 pri otrocih. Zdravnica pa vztraja, da njeno gostovanje ni bilo namenjeno oglaševanju izdelkov tega podjetja. »Če ste slučajno naleteli na reklamo, je šlo le za izsek iz podkasta (ki sem se ga udeležila brezplačno), kjer se na sploh pogovarjava o zdravem življenjskem slogu, NIKAKOR pa ni šlo za moje reklamiranje njihovih izdelkov,« je pojasnila. Dodala je, da je podjetje že kontaktirala in da bodo oglase odstranili. »Počutim se žalostno, da se to dogaja,« je sklenila svoj zapis.

FOTO: Instagram

Stres ji je dvignil krvni sladkor

Neprijetna izkušnja pa zdravnice ni prizadela le čustveno, temveč je po njenem opažanju vplivala tudi na odziv njenega telesa. Ravno nekaj dni pred tem se je namreč odločila, da bo dva tedna preizkušala senzor za neprekinjeno merjenje glukoze. Zanimalo jo je, kako se njeno telo odziva na različna živila, pomanjkanje spanja in stres. Ko je izvedela, da se pojavlja v oglasih, za katere ni vedela, je na merilniku opazila izrazitejši porast vrednosti glukoze. »Stres, ko sem zvedela, da sem v oglasih, za katere nisem vedela (nič nisem jedla),« je zapisala ob fotografiji grafa. Na njem je označila tudi predhodna odziva po večerji in zaužitju čokolade. Najbolj jo je presenetilo, da je bila izmerjena vrednost ob stresnem dogodku višja kot po zaužitju sladkarije. »Noro: stres mi je bolj dvignil krvni sladkor kot čokolada!!!!« je zapisala ob objavi. Gre sicer za njeno osebno opažanje ob spremljanju vrednosti glukoze, ne za dokaz, da je bil edini vzrok porasta prav stres. Kljub temu je z objavo želela pokazati, kako močno je doživela neprijetno novico.

FOTO: Instagram

Oglase so odstranili, grenak priokus pa ostaja

Primer je pritegnil pozornost tudi zato, ker gre za sodelovanje med znano slovensko zdravnico in podjetjem Malinca, ki ga javnost povezuje z Nastjo, snaho televizijske voditeljice Rosvite Pesek. Cindro Kostelčeva je v podkastu sodelovala kot gostja in z gledalci delila nasvete o zdravem življenjskem slogu. Po njenih besedah pa se je vsebina pogovora pozneje pojavila v plačanem oglasu, ne da bi za to vedela. Ob tem je posebej poudarila, da je zdravnikom pri oglaševanju prehranskih dopolnil treba upoštevati omejitve, zato takšne promocije sama ne bi odobrila. Njeno opozorilo je bilo jasno predvsem tistim, ki so oglas že videli in bi lahko sklepali, da zdravnica priporoča izdelke podjetja. Zatrdila je, da pri pogovoru nikakor ni šlo za oglaševanje Malinčinih izdelkov. Po njenem posredovanju so sporne oglase že odstranili, vendar je neprijetna izkušnja pustila grenak priokus. Zdravnica namreč ni skrivala razočaranja, da so njene besede uporabili na način, s katerim se ni strinjala. Ob tem je javno opozorila, kako pomembno je razlikovati med strokovnim pogovorom o zdravju in komercialno promocijo prehranskih dopolnil. Čeprav oglasov ni več, ostaja njeno jasno sporočilo: za uporabo svojih posnetkov v oglaševalske namene ni dala soglasja.