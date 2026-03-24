PRI NAS DOMA

Snemanje se je spremenilo v nočno moro, Lara Medved po padcu pristala na urgenci

Voditeljica oddaje Pri nas doma se je pred začetkom snemanja spotaknila in padla.
Lara Medved FOTO: Šimen Zupančič
A. G.
 24. 3. 2026 | 08:23
Zakulisje priljubljene oddaje Pri nas doma je običajno sproščeno, polno smeha in dobre volje, a včasih prinese tudi nepričakovane, celo boleče trenutke. To je na lastni koži izkusila voditeljica Lara Medved, ki se je med enim od snemanj neprijetno poškodovala. Kot pravi, je delo na oddaji vedno dinamično: snemanja sicer potekajo gladko, vendar se občasno zgodi tudi kakšna neljuba situacija. V njenem primeru se je končalo z zlomljenim palcem na levi nogi.

Snemanja zahtevajo veliko tehnične opreme, kar pomeni tudi številne kable na tleh – za luči, zvok, mikrofone in zvočnike. Prav zaradi tega je potrebna dodatna previdnost, saj se lahko hitro zgodi nesreča. In prav to se je zgodilo tudi njej. Še pred začetkom snemanja se je spotaknila in padla. Ker ima visok prag bolečine, poškodbi sprva ni posvečala večje pozornosti. V dobri družbi in ob glasbi je nanjo skoraj pozabila, vendar so se težave pokazale naslednji dan. »Že Alfi Nipič je v eni izmed oddaj omenil, da je treba gledati pod noge, da se ne zapleteš v vse kable, ki jih imamo po tleh – za luč, zvok, mikrofone, zvočnike … skratka vse, da oddaja izgleda in zveni tako, kot mora.«

Obisk urgence potrdil zlomljen palec

Zjutraj je oteklina razkrila resnost poškodbe, obisk urgence pa je potrdil zlomljen palec na levi nogi. Kljub temu Lara situacijo jemlje z nekaj humorja – pravi, da od takrat vstaja z desno nogo, da lahko še naprej širi dobro voljo. Že to nedeljo vabi gledalce k ogledu nove oddaje, v kateri bosta osrednja gosta priljubljena glasbenika Uroš in Tjaša. S svojo energijo in glasbo bosta poskrbela za odlično vzdušje, pridružili pa se jima bodo tudi številni drugi glasbeniki ter gostje presenečenja, poroča Planet.

Preberite še:

image_alt
Prišla je nova oddaja, ki jo snemajo v hiši Lare Medved in Blaža Švaba (Suzy)

image_alt
Melani Mekicar in Blaž Švab znova skupaj pred kamerami

image_alt
Blaž Švab v ŠOKkastu: Pri trinajstih so jih odrasli silili v alkohol (VIDEO)

ZADNJE NOVICE
08:21
Novice  |  Slovenija
POMEMBNO STIČIŠČE DRUŽENJA

Hiša generacij Laško: v njej ne živi nihče, a je vedno polna (FOTO)

Hiša generacij Laško je bila prvi medgeneracijski center pri nas: danes povezuje ljudi vseh starosti in je pomembno stičišče druženja.
Mojca Marot24. 3. 2026 | 08:21
08:18
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JE VEDETI

Kako preprečiti neprijeten vonj čevljev: učinkoviti nasveti za sveža stopala in obutev

Vonj stopal nastane, ko mikroorganizmi na koži razgrajujejo sestavine znoja.
Miroslav Cvjetičanin24. 3. 2026 | 08:18
08:18
Novice  |  Slovenija
PRAVNA BITKA

Snežičev sedemletnik ponižal bosanske obveščevalce: plačati mu morajo na tisoče evrov

Državna obveščevalna agencija mu bo morala odšteti mastno odškodnino.
24. 3. 2026 | 08:18
08:16
Novice  |  Slovenija
ODZIVI PO VOLITVAH

Ni prvič, da Janša dvomi o volilnih rezultatih: poglejte, kaj je zapisal pred leti

Predsednik SDS po volitvah izpostavlja razlike v podatkih in napoveduje preverjanje glasov.
24. 3. 2026 | 08:16
08:05
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Pogačar zmaguje tudi s počenimi vilicami

Drama v Sanremu bi lahko bila še večja, pravi Boštjan Kavčnik. Že v cilju je bil slovenski kolesarski šampion z glavo v Roubaixu.
Miha Hočevar24. 3. 2026 | 08:05
07:51
Bulvar  |  Tuji trači
DRAŽBA

Gwyneth Paltrow prodaja fotografije bivšega in pretečene osebne

Poslavlja se od starih predmetov, da naredi prostor za nove. Oskarjevka in njena garažna razprodaja vse do srede.
24. 3. 2026 | 07:51

