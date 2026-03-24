Snemanje se je spremenilo v nočno moro, Lara Medved po padcu pristala na urgenci

Zakulisje priljubljene oddaje Pri nas doma je običajno sproščeno, polno smeha in dobre volje, a včasih prinese tudi nepričakovane, celo boleče trenutke. To je na lastni koži izkusila voditeljica Lara Medved, ki se je med enim od snemanj neprijetno poškodovala. Kot pravi, je delo na oddaji vedno dinamično: snemanja sicer potekajo gladko, vendar se občasno zgodi tudi kakšna neljuba situacija. V njenem primeru se je končalo z zlomljenim palcem na levi nogi.

Snemanja zahtevajo veliko tehnične opreme, kar pomeni tudi številne kable na tleh – za luči, zvok, mikrofone in zvočnike. Prav zaradi tega je potrebna dodatna previdnost, saj se lahko hitro zgodi nesreča. In prav to se je zgodilo tudi njej. Še pred začetkom snemanja se je spotaknila in padla. Ker ima visok prag bolečine, poškodbi sprva ni posvečala večje pozornosti. V dobri družbi in ob glasbi je nanjo skoraj pozabila, vendar so se težave pokazale naslednji dan. »Že Alfi Nipič je v eni izmed oddaj omenil, da je treba gledati pod noge, da se ne zapleteš v vse kable, ki jih imamo po tleh – za luč, zvok, mikrofone, zvočnike … skratka vse, da oddaja izgleda in zveni tako, kot mora.«

Obisk urgence potrdil zlomljen palec

Zjutraj je oteklina razkrila resnost poškodbe, obisk urgence pa je potrdil zlomljen palec na levi nogi. Kljub temu Lara situacijo jemlje z nekaj humorja – pravi, da od takrat vstaja z desno nogo, da lahko še naprej širi dobro voljo. Že to nedeljo vabi gledalce k ogledu nove oddaje, v kateri bosta osrednja gosta priljubljena glasbenika Uroš in Tjaša. S svojo energijo in glasbo bosta poskrbela za odlično vzdušje, pridružili pa se jima bodo tudi številni drugi glasbeniki ter gostje presenečenja, poroča Planet.

Preberite še: