PODKAST REALITY CHECK

Koliko so reality šovi zrežirani? »Z razlogom nenehno videvamo ene in iste obraze, ne prijavljajo se sami« (VIDEO)

Lažje je nabrati kontroverzne like in jih sprovocirati v dogajanje, kot filmsko zrežirati vloge za več deset ljudi in to posneti. Ravno to je bistvo formata reality showov, razlaga strokovnjak za psihodiagnostiko udeležencev reality šovov, mag. psihologije Timotej Strnad.
Artur Štern in La Toya sta se poročila spomladi 2010, a njun zakon ni dolgo trajal. Že poročni dan je nakazoval, da je med njima veliko nesoglasij. FOTO: Pop TV
G. P.
 5. 2. 2026 | 11:28
 5. 2. 2026 | 11:28
5:19
V prvem delu tretje epizode Reality Checka sta se Anja in Timotej Strnad lotila najbolj kontroverznega para letošnje sezone Poroke na prvi pogled - legendarnega Sandija in njemu dodeljene Viki. Podivjani Sandi Kojić in nič manj živahna, a na trenutke prestrašena Mirsada Santini, znana tudi pod imenom Viki, sta oddajo pravzaprav lastnoročno postavila na spored letošnje jeseni. Gledanost sezone se je namreč skokovito dvignila po slavni Sandijevi prevari svoje neveste, ki si je privoščil kar z - Vikijino pričo, njeno prijateljico, ki se ji je odločila obrniti hrbet. Ob tem dejanju se je marsikateri gledalec vprašal, ali je sploh možno, da bi se lahko nekaj tako bizarnega dejansko pač naravno zgodilo na očeh celotne Slovenije, ali je morda vse skupaj res zaigrano. Ozadje, kako produkcija poveča možnost naravnega pojava takšnih dogodkov, pa leži v izbiri kandidatov, ponovno razlaga g. Strnad. Režija namreč ni potrebna, če oddaja vsebuje dovoljšen nabor zanimivih ljudi, ki dogajanje ustvarjajo kar sami. Video prvega dela tretje epizode podkasta si lahko pogledate pod tem odstavkom.

V oddajah se pogosto znajdejo tudi ljudje, ki niso v najboljšem psihološkem stanju

Za izbor ljudi, ki bodo sodelovali, je ključen poglobljen psihološki intervju, s katerim se skozi posebne prijeme in teste ustvarjalcem oddaje o osebi razkrije praktično vse. Preveri se čustveno stanje, emocionalna kapaciteta, življenjska zgodovina, zgodovina partnerstev in tako naprej, hkrati pa lahko psihologi precej natančno spregledajo tudi motive osebe za sodelovanje. Ocenijo tudi, ali je oseba v stanju, da v šovu sodeluje, brez, da bi pri tem škodovala sebi ali drugim. Pogosto namreč naletijo na prijavljene, ki niso v primernem čustvenem in duševnem stanju za sodelovanje in so njihovi motivi za udeležbo napačni. Kot omeni tudi Anja, v skoraj vsaki sezoni vsakega šova namreč srečamo vsaj en lik, ki deluje glede na zgodbo izrazito negativen oziroma neprijetno odstopajoč.

Tudi Sandi je že stari znanec reality šovov, pred Poroko na prvi pogled je nastopil v šovu Dvor ter srbski Zadrugi. FOTO: Planet TV
Tudi Sandi je že stari znanec reality šovov, pred Poroko na prvi pogled je nastopil v šovu Dvor ter srbski Zadrugi. FOTO: Planet TV

Odstopa lahko zato, ker ima resne težave, ali pa je preprosto - poseben in sposoben sodelovati v šovinizmu. Take osebe psihologi že takoj prepoznajo in o njihovem sodelovanju podajo strokovno mnenje. To pa ne pomeni nujno, da se produkcija ne bo odločila zanje. Obratno, pogosto je ravno to razlog, da so v oddajo sprejeti. Še več, če se v oddaji odrežejo v skladu s pričakovanji produkcije, torej burno in zanimivo, so v šove vabljeni več kot enkrat. To tveganje je načeloma znano in v rokah produkcije - včasih se sicer tudi zgodi, da jih oseba popolnoma preseneti. A to je zelo redko, ponavadi se precej dobro ve, kaj se lahko od koga pričakuje. Tu pa tam pa se tako lepe, kot slabe stvari res preprosto zgodijo. O tem je več povedal Kirill Runov, ki je v prejšnji epizodi predstavil ključne točke za razvoj ljubezenske zgodbe s Suzano Kralj.

Kirill iz Poroke na prvi pogled: »Od strokovnjakov sem želel le, da naju pustijo pri miru« (VIDEO)

Kdo nosi moralno odgovornost dopuščanja izpostavljenosti nasilju v šovih?

Strokovnjak sicer opozarja, da v primeru izbora manj psihološko stabilnih posameznikov le-ti v šovu največkrat škodujejo predvsem sami sebi. Slednje je prav tako lahko moralno sporno in lahko pusti dolgoročne posledice na človeku, ki je v takem stanju lahko zelo ranljiv, svoje pa doda še sovraštvo okolice, ko se ta človek enkrat vrne v običajno življenje. Še težje pa je, če se psihična škoda na račun tovrstnega obnašanja dogaja njihovim sotekmovalcem. Vprašanje, kje bo moralna meja dogajanja oddaje, je tako v rokah produkcije že od samega začetka. Seveda pod pogojem, da so primerni strokovnjaki v procesu sploh vključeni in se na produkciji ne 'špara'. Idealno bi bilo ne samo, da bi bili pogoji za psihološko varstvo kandidatov v reality šovih višji in mogoče celo predpisani, ampak tudi predpis pomoči kandidatom po koncu šova. Čeprav izpostavljenost psihološkemu pritisku bolj ali ne sproži produkcija, se morajo udeleženi s posledicami, ki jih dogajanje pusti, spopasti sami. Pri čemer pa svoje doda še medijski pritisk, ki ga ti ljudje običajno niso vajeni od prej.

Janja se je po Poroki na prvi pogled odselila v gozd: »Izkušnja ni bila taka, kot je bila obljubljena, morala bi oditi že takoj« (VIDEO)

Kaj pa pravi Sandi? Je bila prevara načrtna in ali se je sploh zares zgodila?

Razumeti, kaj se je zgodilo skorajda ni mogoče, če ne razumemo, da Sandijeva vročekrvnost in Vikijin odziv nista posledica naključja. Gre za dogajanje, ki je bilo do neke mere predvideno in s strani ustvarjalcev oddaje morda celo zaželeno. V kakšni meri in koliko je bilo prepuščeno naravnemu toku, pa je Anji za drugi del tretje epizode Reality Checka povedal kar Sandi sam. Verjemite, takega Sandija Kojića, kot ga lahko spoznate v drugem delu tretje epizode, niste predvideli. Njegova osebna zgodba vas bo pustila odprtih ust v drugem delu tretje epizode, ki prihaja jutri.

