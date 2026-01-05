Priljubljeni slovenski kuhar, ki ga marsikdo pozna iz MasterChefa, bo postal očka

Mojmir Šiftar, širši javnosti znan kot eden izmed sodnikov priljubljenega šova MasterChef Slovenija, in njegova žena Anja sta sporočila, da pričakujeta prvega otroka. Zakonca sta novico delila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila videoposnetek, v katerem Šiftar z nežnim poljubom pozdravi ženino nosečniško zaobljen trebušček. Ob posnetku sta zapisala, da je bilo preteklo leto polno izzivov, hkrati pa izrazila navdušenje in pripravljenost na novo življenjsko poglavje, ki ju čaka v letu 2026.

Poročila sta se 1. avgusta 2020, intimen obred pa sta takrat pripravila v Štanjelu, ki ima v njuni skupni zgodbi poseben pomen. Datuma prihoda dojenčka nista razkrila, a sta namignila, da se bo družina povečala še pred avgustom. Šiftar, znan po sodobnem kulinaričnem slogu in vlogi mentorja mladim chefom, bo tako kmalu vstopil v najpomembnejšo življenjsko vlogo.