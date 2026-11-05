Sodniki lizali kamne in niso mogli verjeti, kaj počnejo: »Kaj vi z nami delate ...« (VIDEO)

Sodniki Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Šiftar so se med okušanjem jedi znašli v precej nenavadnem položaju – lizali so namreč kamne! Za presenečenje je poskrbel tekmovalec Dominik Gajšek, ki je s svojo ustvarjalnostjo navdušil sodniško trojico in si priboril mesto med najboljšimi petimi tekmovalci sezone. Tekmovalce MasterChefa je čakal zahteven izziv, v katerem so se potegovali za tretje mesto v najboljši peterici letošnje sezone. Pripraviti so morali tako imenovane pozdrave iz kuhinje, majhne, a domiselne jedi, s katerimi vrhunski kuharji gostom pričarajo prvo kulinarično doživetje. Sodniki so pri ocenjevanju izjemno uživali, še posebej pa sta jih s svojima prvima kreacijama prepričala Dominik Gajšek in Jure Brumen. Dominik je pripravil filirano girico, polnjeno z morskimi šparglji, kumkvatom in pinjolami, ter jo postregel na prav poseben način. Na servirne kamne je namreč nakapal sok kumkvata, s čimer je poskrbel za nepričakovano presenečenje. Sodniki so se morali med okušanjem približati kamnom in z njih polizati sok, kar je sprožilo precej zabave. Česa takega v MasterChefu še niso počeli, zato še sami niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Nenavadno okušanje je tako postalo eden najbolj zabavnih trenutkov izziva. Toda Dominikova zamisel ni bila le zabavna, temveč je imela tudi pomembno kulinarično vlogo. Sok kumkvata je namreč dopolnil okus jedi in sodnikom ponudil povsem novo doživetje.

»Takšne pozdrave pripravljajo samo vrhunski chefi«

Mojmir Šiftar je Dominikov pozdrav iz kuhinje označil za izredno elegantnega in pohvalil njegovo premišljeno izvedbo. Posebej ga je navdušila drznost, s katero je tekmovalec združil zanimive sestavine in nenavaden način postrežbe. Karim Merdjadi je po zabavnem okušanju poudaril, da jim je Dominik pripravil pravo doživetje, kar je v vrhunskih restavracijah izjemno pomembno. Pozdrav je bil po njegovi oceni polnega okusa, sok kumkvata pa mu je dodal povsem novo razsežnost. Tudi Luka Jezeršek ni skrival navdušenja, saj je med okušanjem doživel pravo eksplozijo okusov. Mojmir je ob tem dodal, da takšne pozdrave iz kuhinje pripravljajo samo vrhunski chefi. Za Dominika so bile te pohvale še posebej dragocene, saj je z jedjo dokazal, da razmišlja tudi zunaj ustaljenih kulinaričnih okvirjev. Njegova kreativnost, natančnost in občutek za podrobnosti so sodnike povsem prepričali. Tokrat ni zadostovalo zgolj pripraviti okusne jedi, temveč je bilo treba ustvariti nekaj, kar si bodo sodniki zapomnili. In Dominiku je to nedvomno uspelo, saj je trojico pripravil do tega, da je prvič v zgodovini MasterChefa lizala kamne.

Dominik si je priboril mesto med najboljšimi petimi

Nenavaden izziv je pokazal, kako pomembna je v sodobni kulinariki tudi izvirna predstavitev hrane. Dominik je dokazal, da lahko že majhen pozdrav iz kuhinje postane pravo kulinarično doživetje. Z izbiro sestavin in premišljeno postrežbo je poskrbel, da so sodniki uživali tako v okusih kot v samem načinu okušanja. Njegova jed je bila namreč več kot le kombinacija girice, morskih špargljev, kumkvata in pinjol. V ospredju so bili tudi presenečenje, igrivost in občutek za podrobnosti, ki so sodniško trojico prepričali. Tekmovalec je s svojim nastopom pokazal, kako velika je njegova strast do kuhanja. Trud se mu je bogato obrestoval, saj si je prislužil tretje mesto v najboljši peterici sezone. Za Dominika je to pomenilo pomemben korak proti zaključku kuharskega tekmovanja. Sodniki pa si bodo njegov pozdrav iz kuhinje verjetno zapomnili predvsem po trenutku, ko so se morali lotiti precej nenavadnega opravila. Kdo bi si mislil, da bodo v MasterChefu nekoč namesto krožnikov lizali kamne!