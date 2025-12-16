Šok: Matjaž v enem tednu od načrtovanja družine z Mili do ignoriranja njenih telefonskih klicev

Včerajšnji pričetek zadnjega trojčka oddaj Poroka na prvi pogled so zaznamovale zaobljube treh finalnih parov, ki so se na pretekli ceremoniji odločili za skupno nadaljevanje življenja tudi po eksperimentu. Medtem, ko sta najmlajša golobčka Suzana in Kirill svoje misli izmenjala v čudovito romantičnem tonu, Jana in Peter ubrala bolj čuden pristop zaobljube prijateljstvu, ki je zmedla predvsem še vedno upajočega Petra, sta največ obrvi dvignila Matjaž in Mili. Natančneje, Matjaž.

Matjaž, ki je med sotekmovalci veljal za enega izmed najbolj čustveno zavednih in vase poglobljenih moških pripadnikov te sezone, je že pred tedni izkazal nekaj bolj nenavadnih osebnih potez, ki so šle vedno bolj v nasprotje z njemu pripisano osebnostno zrelostjo. Čeprav so njegovi komentarji drugih parov sprva gledalcem prinašali zabavno noto, se je kmalu pokazalo, da se Matjaž osebno zelo poglablja v presojo drugih parov, kjer se je posebej rad obregnil ob iskrenost ali neiskrenost čustev drugih parov - pa naj je imel za svoje mnenje utemeljitev, ali pa tudi ne.

Je Matjaž, strokovnjak za odkrivanje 'neiskrenosti' pri drugih, morda le preusmerjal pozornost?

Pri tem je presoja njegovih lastnih občutkov do partnerke Mili s preusmeritvijo pozornosti ostajala vedno bolj v ozadju. Je pa tudi res, da v usodo domnevno enega izmed na videz bolj idealnih parov sezone nihče ni zares dvomil.

Alarm je vzbudila šele včerajšnja epizoda, kjer je bilo opaziti, da se Matjaževe izjave nekoliko izpodbijajo. Medtem, ko je prvi ločeni teden od Mili začel s skrbjo, da bo Mili nanj pozabila, se je izkazalo, da je skrb očitno bolj na njegovi strani. Precej zadržani Mili. ki je kot medicinska sestra zaposlena v Nemčiji, je bilo večkrat očitano, da bo zaradi svoje oddaljenosti kriva za sabotažo njunega razmerja. A zanimivo, pri njej ni bilo opaziti niti trohice dvoma v njena čustva do Matjaža. Čeprav je realistično izpostavila problem nujnost lokacijske uskladitve. Je pa ob tem tudi jasno izrazila, da bo za svojo ljubezen storila vse.

Medtem, ko je Matjaž ob slovesu sicer izbral zelo podobne besede, pa je njegova izjava pičlih nekaj dni po ločitvi, šokirala - že v tednu do zaobljub, ki sta ga preživela ločeno, je povedal, da si »za Mili ni utegnil vzeti časa«. Ne samo fizično, vidno je bil živčen tudi ob komentarju, da je bil slabo odziven na njena sporočila in klice. Mili je na tej točki namignila, da je sicer vedela, da bo razdalja problem, vendar verjetno ne še tako hitro, vsekakor pa ne bi smela biti ovira pri javljanju na telefon.

Matjaž FOTO: Planet Tv

Je njuna močna ljubezen res tako hitro izzvenela, ali morda nikdar zares obstajala?

Kljub temu sta si zaobljube izmenjala, Matjaž pa je nato ploščo ponovno zamenjal v velikobesedno izpovedovanje ljubezni in teatralno poudaril ljubezen do vidno nesrečne izbranke tako, da jo je odnesel čez prag. Tu se oddaja konča, sledi pa napovednik v katerem ponovno vidimo Matjaža - tokrat v izjavi, da ne ve, ali si »res želi preživeti življenje s to žensko«.

Ni nenavadno, da se čustva izven dogajanja pred kamero lahko ohladijo, kar se je zgodilo tudi Nataši in Mirku iz Ljubezni po domače. Ampak, ali je res mogoče da nekdo, ki je še teden nazaj pred širno Slovenijo ženi izpovedoval ljubezen svojega življenja ter jo celo spraševal o tem, ali bi z njim imela otroka, v enem tednu ne najde več časa za telefonski klic? Ali pa morda že danes zvečer sledi zelo tehtna razlaga.