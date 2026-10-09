Šok na ljubljanskem tednu mode: srna okoli vratu presenetila obiskovalce (VIDEO)

Marmorna dvorana Gospodarskega razstavišča se je sinoči spremenila v pravo modno središče prestolnice. Začel se je 17. Ljubljanski teden mode (LJFW), ki tudi letos dokazuje, da slovenska modna ustvarjalnost ne pozna meja. Otvoritveni večer je zaznamovalo deset modnih revij, preplet različnih oblikovalskih izrazov, trajnostnih kreacij in številnih znanih obrazov. Modni vrvež je v Ljubljano znova privabil oblikovalce, modne navdušence, predstavnike medijev in goste, ki takšne dogodke pogosto izkoristijo tudi za lasten modni izraz. Tokrat se je dogajanje preselilo v Marmorno dvorano Gospodarskega razstavišča, ki je s svojo prostornostjo in elegantno podobo ustvarila nekoliko drugačno vzdušje. LJFW pa že dolgo ni le prostor modnih pist, ampak tudi prizorišče, kjer si obiskovalci dajo duška z nenavadnimi kombinacijami, dodatki in drznejšimi modnimi odločitvami.

Tina Mentol je opazila zanimiv modni dodatek. FOTO: Mario Zupanov

Dodatek, ki je sprožil ugibanja

Prav eden takšnih obiskovalcev je tokrat ukradel precej pozornosti. Na enem od Instagram profilov se je namreč pojavila fotografija moškega, ki si je okoli vratu nadel skrajno nenavaden modni dodatek – srno. Posnetek je hitro vzbudil začudenje in vprašanja, ali gre morda za stvaritev umetne inteligence ali za resničen prizor z dogodka. Fotografijo je opazila tudi vplivnica Tina Mentol, kreativna direktorica in ustanoviteljica znamk Slavsocks in Slocks, ki jo je delila na spletu. Ob tem je zapisala, da nekateri menijo, da gre za umetno inteligenco, vendar naj bi bilo po komentarjih sodeč jasno, da je posnetek resničen.

FOTO: Instagram

Drzna modna izbira. FOTO: Instagram

Nenavaden prizor je tako postal eden najbolj izstopajočih trenutkov uvodnega večera, čeprav se je prava modna zgodba seveda odvijala na brvi. Ljubljanski teden mode je s tem še enkrat pokazal, da moda ni le oblačilo, ampak tudi igra, provokacija in prostor za precej nenavadne interpretacije osebnega sloga.