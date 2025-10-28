Šok na POP TV! Oddajo 24 ur zapušča še on

Še en novinarski kader zapušča najbolj gledano televizijo pri nas. Tako Žurnal navaja, da se je po 17 letih od oddaje 24 ur poslovil novinar Denis Ćulum.

Denis Ćulum je kot novinar za medijsko hišo Pro Plus delal predvsem za informativno oddajo 24UR na POP TV. Z njimi je sodeloval približno 17 let. Že kot študent je vstopil v novinarske vode, medtem ko je bil še v prvem letniku študija. Na njegovih spletnih profilih je navedeno, da je študiral novinarstvo na Fakulteta za družbene vede. Pokrival je raznovrstne teme.

Novinarske vrste je zapustil, saj je dobil službo v državnem protokolu, kjer skrbi za organizacijo vseh protokolarnih dogodkov. Razhod z medijsko hišo je bil po navedbah prijateljski in prostovoljen, sam je hvaležen za izkušnje in sodelavce.

V oddaji 24 ur ne boste več gledali Denisa Ćuluma. FOTO: Pop Tv

To pa ni edini odhod novinarjev 24 ur v zadnjem času, poleti jih zapustil tudi novinar Tadej Grešovnik.