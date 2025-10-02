Šok na slovenski glasbeni sceni: po desetletjih zakona se razhaja ta znani par

Matjaž in Urša Vlašič že dolgo veljata za enega najbolj uspešnih glasbenih parov pri nas. Podpisala sta se po ogromno skladb različnih izvajalcev, on kot skladatelj, ona tekstopiska. A zasebno in poslovno življenje je pogosto težko usklajevati, kar sta po mnogih letih zakona ugotovila tudi Vlašičeva, ki se po poročanju revije Lady, ravno v letu, ko bi morala nazdraviti 30. obletnici poroke, razhajata.

Kot sta poudarila, sicer še nista vložila zahtevka za ločitev, a tudi živita ne več skupaj. To je sicer v tujini pogosta praksa. Par pa na ta način dobi prostor, ko lahko v miru razmisli o razmerju, ljubezni, skupni poti, tako pretekli kot tudi prihodnji, in mnogi pari so po tovrstni ločitvi ponovno obudili ljubezen ter dali zakonu še eno priložnost.