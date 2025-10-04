Denise Dame z zatečenim in podplutim obrazom, ne boste verjeli, kaj je storila

Starleta Denise Dame, ki redno polni tabloide s svojimi dogodivščinami, je znova poskrbela, da je na družbenih omrežjih završalo. Na Instagramu je objavila videoposnetek, na katerem s podplutbami in oteklinami okrog oči mežika v kamero. Zraven je pripisala: »Samo malo lososovega DNK pod mojo kožo,« in dodala simbol injekcije.

Kaj pravzaprav pomeni »lososov DNK«? Gre za t. i. polinukleotidne injekcije (PN oziroma PDRN tretmaje), ki vključujejo vbrizgavanje prečiščenih fragmentov DNK iz lososove sperme pod kožo. Ta postopek naj bi spodbudil obnovo kože od znotraj, izboljšal tvorbo kolagena, navlaženost in elastičnost kože ter pomagal zmanjšati drobne gube.

Tretma, ki v zadnjih letih postaja pravi lepotni trend v Aziji in Evropi, velja za t. i. »skin booster«, saj koži postopno vrača napetost in sijaj. Rezultati niso takojšnji, za opazen učinek je običajno potrebnih več obiskov. Pomembno pa je dodati, da ta metoda v ZDA sploh ni odobrena za injiciranje, zato strokovnjaki svetujejo previdnost in izbiro preverjenih izvajalcev.

»​Skin booster« je tip izdelka, ki je zasnovan za globinsko vlaženje in izboljšanje kakovosti kože, ne le za povečanje volumna.

Denise Dame očitno eksperimentiranje z lepotnimi postopki ni tuje. Pred časom smo pisali o tem, da jemlje zdravila za hujšanje - kljub temu da že nekaj časa slovi po izjemno vitki postavi.