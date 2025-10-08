Šok na slovenski televiziji: znanega Slovenca niso spustili v studio, razlog pa ...(FOTO)

Soustvarjalec podkasta Fejmiči in številnih drugih zabavnih projektov Žan Papič s svojim delom že več kot desetletje navdušuje Slovence in Slovenke. V zadnjem času ga lahko vidimo v romantični komediji z Melani Mekicar Sam Prijatla.

Komedijant, ki je zelo navezan na svoj rodni kraj, se lahko pohvali s prav posebnim priznanjem. Konec septembra ga je domača občina Sežana nagradila s priznanjem za iskreno pripadnost domačemu kraju.

Na družbenem omrežju Instagram je komik v zgodbi s sledilci delil, kaj se mu je zdaj zgodilo. Povabili so ga v studio oddaje Jutro na Planetu z voditeljema Suzano Kozel in Igorjem Krmeljem, pa se je zalomilo.

»Hej Žan, živali v studiu so dovoljene, samo jih je treba prej najaviti, vsaj nekaj dni, ker nekdo iz Telekoma mora to odobriti, mi pač s studii gostujemo v stavbi Telekoma in tudi varnostniki so žal njihovi, mi pa se moramo držati njihovih pravil.«

Komika je pravilo presenetilo in se je začel spraševati, kakšno je merilo odobritve vstopa za žival. »Očitno ima nekdo na Telekom Slovenije preveč časa, da pregleduje elektronske pošte z najavljenimi živalmi in jih potem odobri. A morajo biti dovolj luškani? Je pomembno, koliko so stari,« se sprašuje komik.

Niso ga spustili v studio. FOTO: Žan Papič, Instagram, zaslonski posnetek

