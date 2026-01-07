Šok po smrti Slovenke po liposukciji, vplivnica Ksenija Kranjec: »Hvaležna sem, da sem živa«

Novica, ki je konec leta pretresla Slovenijo, je dobila, kot smo že poročali, tragičen epilog. Po lepotnem posegu v Turčiji se je zdravstveno stanje 44-letne Slovenke iz Slovenj Gradca močno poslabšalo, nato pa je 2. januarja umrla v eni od turških bolnišnic. Njeno truplo so 6. januarja prepeljali v Slovenijo. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, neuradno pa naj bi šlo za zaplet po liposukciji.

Po tragediji smo se pogovarjali s plastičnim kirurgom dr. Amadejem Lahom, več o tem lahko preberete tukaj. Obrnili pa smo se tudi na slovenske vplivnice, ki promovirajo in zagovarjajo lepotne posege. Za Slovenske novice je spregovorila Ksenija Kranjec, ki pravi, da je bila ta novica zanjo prelomna – do te mere, da želi prekiniti z javnim govorjenjem o estetskih posegih. Kranjčeva pravi, da jo je novica o smrti Slovenke dobesedno ustavila. Po njenih besedah je bil to trenutek, ko se je v njej nekaj prelomilo. »Včeraj je bila ta novica zame prelom,« pove in doda, da je želela prav zato že takoj nagovoriti svoje sledilce. Na Instagramu je nameravala posneti vsebine in v njih jasno povedati, da ne bo več »promovirala« lepotnih kirurgov — ne v tujini ne doma. »Ker se lahko zgodi kjerkoli,« poudari. Pravi, da se ne želi več postavljati v vlogo nekoga, ki s svojim javnim govorjenjem posredno spodbuja odločitve k posegom. Ne želi več deliti priporočil, izkušenj ali »dobrih rezultatov«, saj se je po njenem mnenju v takih zgodbah prehitro pozabi, kako nevarne so operacije. »Nikoli se zares ne zaveš, kako nevarno je iti pod nož, dokler se te mogoče neka takšna žalostna zgodba ne dotakne,« pove.

»Nikoli več ne želim dati nekakšnega povoda kam na 'posege', niti omenjati jih ne želim več.«

Lahko se zgodi kjerkoli

Hkrati odkrito prizna, da jo je zadelo tudi osebno. Sama je v Turčiji opravila dva posega, zato danes na vse gleda drugače. »Od včeraj naprej sem hvaležna, da sem živa,« pravi. A ob tem opozori, da tragedije ne bi poenostavljala na »Turčija« ali »Slovenija«. Po njenem se lahko zaplet zgodi kjerkoli, pri tem pa so pomembni številni dejavniki — tudi zdravstveno stanje posameznika. Omenja tudi anestezijo: »Že samo narkoza je lahko usodna.«

»Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi. FOTO: Instagram

Dekletom želi poslati predvsem eno sporočilo: naj se pred odločitvami ustavijo in res premislijo. Pove, da nima nič proti posegom, a da jo je ta primer streznil. »Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi in doda, da nihče ne more zares vedeti, ali bo telo tak pritisk preneslo. »Nikoli zares ne vemo, kje je varno ali če naše telo oziroma imunski sistem zdrži. Ne glede na to, katerega kirurga izberemo.«

Obdukcija bo dala odgovore, vprašanja ostajajo

Kot posebno tveganje izpostavi liposukcijo in posege, povezane z vračanjem maščobe (BBL), ker po njenem prav ti posegi spadajo med najbolj iskane. Opozarja, da ljudje pogosto gledajo le fotografije »pred in po posegu«, ne pa možnosti zapletov, in da prav zato želi, da bi bila ta tragična zgodba opomin. Poudari tudi, da Turčija po njenem ni nujno cenejša — vsaj ne pri priznanih ustanovah — in da zagotovila ni nikjer. »Kot vidimo, pride tudi do groznih in bolečih novic. Naj bo to dober opomin,« sklene.

Za zdaj ostaja ključno dejstvo: uradni vzrok smrti bo pokazala obdukcija. A ob tragediji se je že odprla širša razprava – tudi o tem, kdo vse v ozadju usmerja ljudi na posege, in kako vplivno je lahko javno priporočanje estetskih popravkov. Bo ta smrt resnično pomenila prelom v mišljenju slovenskih deklet ali lahko v prihodnje pričakujemo še več podobnih tragičnih novic?