  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRELOMNA TOČKA

Šok po smrti Slovenke po liposukciji, vplivnica Ksenija Kranjec: »Hvaležna sem, da sem živa«

Kranjčeva pravi, da jo je novica o smrti Slovenke dobesedno ustavila: »Že samo narkoza je lahko usodna,« pravi.
Ksenija Kranjec opozarja, da ljudje pogosto gledajo le fotografije »pred in po posegu«, ne pa možnosti zapletov. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Ksenija Kranjec opozarja, da ljudje pogosto gledajo le fotografije »pred in po posegu«, ne pa možnosti zapletov. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi. FOTO: Instagram

»Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi. FOTO: Instagram

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Ksenija Kranjec opozarja, da ljudje pogosto gledajo le fotografije »pred in po posegu«, ne pa možnosti zapletov. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
»Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi. FOTO: Instagram
FOTO: Facebook
N. P.
 7. 1. 2026 | 14:20
 7. 1. 2026 | 14:20
4:19
A+A-

Novica, ki je konec leta pretresla Slovenijo, je dobila, kot smo že poročali, tragičen epilog. Po lepotnem posegu v Turčiji se je zdravstveno stanje 44-letne Slovenke iz Slovenj Gradca močno poslabšalo, nato pa je 2. januarja umrla v eni od turških bolnišnic. Njeno truplo so 6. januarja prepeljali v Slovenijo. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, neuradno pa naj bi šlo za zaplet po liposukciji. 

image_alt
44-letnica iz Slovenj Gradca umrla po liposukciji v Turčiji

Po tragediji smo se pogovarjali s plastičnim kirurgom dr. Amadejem Lahom, več o tem lahko preberete tukaj. Obrnili pa smo se tudi na slovenske vplivnice, ki promovirajo in zagovarjajo lepotne posege. Za Slovenske novice je spregovorila Ksenija Kranjec, ki pravi, da je bila ta novica zanjo prelomna – do te mere, da želi prekiniti z javnim govorjenjem o estetskih posegih.  Kranjčeva pravi, da jo je novica o smrti Slovenke dobesedno ustavila. Po njenih besedah je bil to trenutek, ko se je v njej nekaj prelomilo. »Včeraj je bila ta novica zame prelom,« pove in doda, da je želela prav zato že takoj nagovoriti svoje sledilce. Na Instagramu je nameravala posneti vsebine in v njih jasno povedati, da ne bo več »promovirala« lepotnih kirurgov — ne v tujini ne doma. »Ker se lahko zgodi kjerkoli,« poudari. Pravi, da se ne želi več postavljati v vlogo nekoga, ki s svojim javnim govorjenjem posredno spodbuja odločitve k posegom. Ne želi več deliti priporočil, izkušenj ali »dobrih rezultatov«, saj se je po njenem mnenju v takih zgodbah prehitro pozabi, kako nevarne so operacije. »Nikoli se zares ne zaveš, kako nevarno je iti pod nož, dokler se te mogoče neka takšna žalostna zgodba ne dotakne,« pove.

»Nikoli več ne želim dati nekakšnega povoda kam na 'posege', niti omenjati jih ne želim več.«

image_alt
Plastični kirurg dr. Amadej Lah o tveganjih in pasteh medicinskega turizma: »Kirurški posegi niso hec!«

Lahko se zgodi kjerkoli

Hkrati odkrito prizna, da jo je zadelo tudi osebno. Sama je v Turčiji opravila dva posega, zato danes na vse gleda drugače. »Od včeraj naprej sem hvaležna, da sem živa,« pravi. A ob tem opozori, da tragedije ne bi poenostavljala na »Turčija« ali »Slovenija«. Po njenem se lahko zaplet zgodi kjerkoli, pri tem pa so pomembni številni dejavniki — tudi zdravstveno stanje posameznika. Omenja tudi anestezijo: »Že samo narkoza je lahko usodna.«

»Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi. FOTO: Instagram
»Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi. FOTO: Instagram

Dekletom želi poslati predvsem eno sporočilo: naj se pred odločitvami ustavijo in res premislijo. Pove, da nima nič proti posegom, a da jo je ta primer streznil. »Od danes naprej sem mnenja, da bodimo takšne, kot smo — lepe smo, samo da se smejimo,« pravi in doda, da nihče ne more zares vedeti, ali bo telo tak pritisk preneslo. »Nikoli zares ne vemo, kje je varno ali če naše telo oziroma imunski sistem zdrži. Ne glede na to, katerega kirurga izberemo.«

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook
Kot posebno tveganje izpostavi liposukcijo in posege, povezane z vračanjem maščobe (BBL), ker po njenem prav ti posegi spadajo med najbolj iskane. Opozarja, da ljudje pogosto gledajo le fotografije »pred in po posegu«, ne pa možnosti zapletov, in da prav zato želi, da bi bila ta tragična zgodba opomin. Poudari tudi, da Turčija po njenem ni nujno cenejša — vsaj ne pri priznanih ustanovah — in da zagotovila ni nikjer. »Kot vidimo, pride tudi do groznih in bolečih novic. Naj bo to dober opomin,« sklene.

Obdukcija bo dala odgovore, vprašanja ostajajo

Za zdaj ostaja ključno dejstvo: uradni vzrok smrti bo pokazala obdukcija. A ob tragediji se je že odprla širša razprava – tudi o tem, kdo vse v ozadju usmerja ljudi na posege, in kako vplivno je lahko javno priporočanje estetskih popravkov. Bo ta smrt resnično pomenila prelom v mišljenju slovenskih deklet ali lahko v prihodnje pričakujemo še več podobnih tragičnih novic?

image_alt
Estetski kirurg po tragični liposukciji 44-letnice: Lepotni posegi v tujini lahko prinašajo resna tveganja

Več iz teme

Ksenija Kranjecsmrtoperacijadružbena omrežjaTurčijaliposukcijalepotni posegtragedijaplastična operacijaestetika
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NI VSE TAKO SIVO

Pozor, bliža se najbolj depresiven dan v letu: tako ga boste lažje preživeli

Prehod iz obdobja, polnega druženj, počitka in prazničnega vzdušja v vsakodnevno rutino, je za mnoge nenaden in neprijeten šok.
7. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
TRADICIJA ZDRAVJA

Ta 3000 let stara vadba krepi mišice in podaljšuje zdravo življenje

Gre za niz nežnih, nadzorovanih gibov, ki povezujejo telo in um ter jih spremlja zavestno dihanje.
Miroslav Cvjetičanin7. 1. 2026 | 15:00
14:54
Novice  |  Svet
NAPETO

Drama na Atlantiku! Američani zaplenili tanker, ki ga spremlja ruska podmornica (VIDEO)

Zaseg tankerja bi lahko še bolj zaostril napetosti med ZDA in Rusijo.
7. 1. 2026 | 14:54
14:20
Bulvar  |  Domači trači
PRELOMNA TOČKA

Šok po smrti Slovenke po liposukciji, vplivnica Ksenija Kranjec: »Hvaležna sem, da sem živa«

Kranjčeva pravi, da jo je novica o smrti Slovenke dobesedno ustavila: »Že samo narkoza je lahko usodna,« pravi.
7. 1. 2026 | 14:20
14:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Dobite darilo, ki vam ni všeč? To je edina pravilna reakcija, pravi strokovnjakinja

Kako se lepo odzvati na darilo, tudi ko ni po našem okusu? Strokovnjakinja za bonton razloži pravila obdarovanja, ki veljajo vse leto, ne le ob praznikih.
7. 1. 2026 | 14:11
13:56
Novice  |  Svet
SNEŽAK

Poglejte, kaj je v snegu naredil Hrvat! Večjega verjetno še niste videli (FOTO)

Nekateri vse dejavnosti na prostem jemljejo zelo resno.
7. 1. 2026 | 13:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki