Šok! Pred kratkim ji je podaril prstan, zdaj pa se je razšel ta znani slovenski par (EKSKLUZIVNO)

Še pred manj kot mesecem dni smo ugibali, ali bodo morda kmalu na slovenski sceni zadoneli poročni zvonovi. Igor Mikić je namreč svoji izbranki Poloni Kranjc podaril prstan. Takrat nam je pojasnil, da nista poročena, temveč da gre za t. i. prstan zaobljube.

A očitno je šlo kmalu zatem nekaj hudo narobe. Kot je za Slovenske novice ekskluzivno razkrila Polona, sta se razšla pred nekaj tedni, kmalu po tekmi v Tivoliju, ko sta njen bleščeči se prstan pokazala na družbenih omrežjih.

A očitno je rana še precej sveža, saj resničnostna zvezdnica o podrobnostih ni želela govoriti. Igor nam za zdaj na naša vprašanja ni odgovoril. So pa bile toliko bolj pomenljive njegove objave na instagramu prejšnji teden, ko je v znanem ljubljanskem klubu objemal Tjašo Kramarič, ki je skupaj s Polono nastopila v oddaji Sanjski moški.

Igor s Tjašo Kramarič. FOTO: Zaslonski posnetek/Instagram

Nič kaj dosti manj strasten pa ni bil niti do starlete Anje Jenko.