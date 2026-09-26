Šok pred nastopom v zabavni oddaji! Člani našega narodnozabavnega ansambla udeleženi v prometni (FOTO)

V oddaji Pa brez zamere sta se tokrat v glasbenem dvoboju pomerila Ansambel Zaplet in Horjulski kvintet, za sproščeno vzdušje pa sta skrbela voditelja Dejan Vunjak in Lucija Vrankar. Večer je prinesel veliko glasbe, zabavnih preizkušenj in tudi zgodbo, ki bi se za člane Ansambla Zaplet lahko končala precej drugače.

Že pred prihodom v oddajo so namreč doživeli prometno nesrečo. O neprijetnem dogodku je v studiu spregovoril član Ansambla Zaplet Blaž Hočevar. »Ja, imeli smo meh in zaplet prejle. Smo se mi lepo vozili, vse v redu, ljubljanska gužva klasika in potem mi gledamo malo levo, mi gledamo desno in en avto pred nami. Ampak mi nismo stali, ne? Mi smo šli.« Mladi član ansambla je nato razkril, da so med člani ugotovili, da gre pravzaprav za njihov prvi skupni karambol. Ob nevsakdanji pripovedi pa je voditelj vendarle poudaril najpomembnejše: »Ampak hvala Bogu, ste vsi živi in zdravi, a ne?«

FOTO: Planet TV

Kakor koli, nesreča jim nastopa ni preprečila. Ansambel Zaplet je stopil na oder in se skupaj s Horjulskim kvintetom podal skozi različne glasbene in zabavne preizkušnje.