Šok v Masterchefu: izpadel favorit, javila se je noseča tekmovalka in razkrila ozadje (FOTO)

z MasterChefa je moral nepričakovano oditi Tilen Zonta, ki so ga tudi sotekmovalci uvrščali med največje favorite letošnje sezone. Na izločitvenem testu so se poleg njega pomerili še Ajda Osta, Jure Brumen, Tanja Rajar, Tjaša Kušter in Gregor Spudič. Njihova naloga je bila pripraviti polnjeno čokolado, ki bi lahko postala nov kulinarični hit, za vse skupaj pa so imeli 120 minut. »Uspelo vam bo le, če boste izvirno idejo združili s popolno izvedbo,« jih je opozoril Mojmir Šiftar. Eden najzahtevnejših delov naloge je bilo temperiranje čokolade, ki po besedah Karima Merdjadija velja za enega najbolj natančnih slaščičarskih postopkov. Tilnu se je zapletlo že pri karameli, ki je bila preveč tekoča, zato jo je moral pripraviti znova. Največ težav pa je imel na koncu, ko čokoladic ni mogel spraviti iz modela, saj čokolada ni bila pravilno temperirana. »Mrak mi gre na oči in v sebi čutim eno tesnobo,« je priznal ob spoznanju, da se mu lahko obeta izpad. Karim mu je nato iskreno povedal: »Srce se mi trga, pa ne zaradi tega, ker je čokolada takšna, kakršna je, ampak zaradi tega, ker sem videl, koliko energije, truda in želje si vložil.« Sodniki so na balkon najprej poslali Ajdo, Tanjo, Tjašo, Gregorja in Jureta, Tilen pa je ostal sam spodaj in moral priznati, da je njegove poti v MasterChefu konec.

Konec oddaje je razkril, da Tilnu čokoladic ni uspelo dobiti iz modela, saj ni pravilno temperiral čokolade. FOTO: Voyo

Nastala je praznina

Najboljša čokolada večera je bila Ajdina, sodniki pa so ji ob okušanju celo zaploskali. Karim je nad njeno kombinacijo okusov vzkliknil »Kapo dol«, Mojmir jo je razglasil za potencialni novi čokoladni hit, Luka Jezeršek pa je dodal: »Popolno.« Toda veselje ob uspehu je hitro zasenčil Tilnov odhod, ki je med tekmovalci povzročil pravi šok. Mojmir mu je ob slovesu povedal, da je z razlogom večina sotekmovalcev prav njega nominirala za največjega favorita za pokal. Tilen se je sodnikom zahvalil za vse komentarje in izkušnje, ki so bili zanj, kot je dejal, neprecenljivi. Še posebej ganljivo se je po oddaji oglasila noseča Ajda Osta, ki je priznala, kako močno so občutili njegovo odsotnost. »Gledalci nikoli ne bodo začutili, kakšna praznina je nastala prvi snemalni dan, ko te ni bilo,« je zapisala.

Dodala je, da je imela občutek, da bo vsak hip stopil skozi vrata s svojimi knjigami in idejami, se usedel v kot in začel študirati. Čeprav je Tilen po njenem ekstrovertiran in energičen, sama pa introvertirana in umirjena, sta se po njenih besedah »energetsko res ujela«, povezovala pa ju je tudi ljubezen do Libanona in libanonske kulinarike. »Vem, da bova skupaj še veliko zakuhala,« mu je sporočila Ajda in s tem pokazala, da se je njegova zgodba v MasterChefu končala, njuno prijateljstvo pa očitno ne.