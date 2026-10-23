Šok v MasterChefu! Tekmovalka v hudih bolečinah zapustila šov (VIDEO)

V priljubljenem kuharskem šovu MasterChef Slovenija je spet prišlo do nepričakovanega preobrata, ki je presenetil tekmovalce in spremenil potek oddaje. Sodniki so namreč napovedali izjemno zahteven izločitveni test, na katerem bi se morali za obstanek boriti štirje tekmovalci. Črne predpasnike so si nadeli Anna Masieievska, Tanja Rajar, Ian Polak Rožac in Tjaša Kušter, a je slednja že na začetku poskrbela za presenečenje. Sodnikom je namreč sporočila, da zaradi zdravstvenih težav tekmovanja ne more nadaljevati. »Odločila sem se, da se bom zaradi zdravstvenih težav danes od vas poslovila, ker danes res nisem sposobna kuhati,« je iskreno povedala. Pojasnila je, da njena odločitev ni povezana s slabšimi rezultati v zadnjem obdobju, temveč z migreno, zaradi katere ne bi mogla pokazati vsega svojega kuharskega znanja. Luka Jezeršek ji je zagotovil, da sodniki njeno odločitev spoštujejo, Karim Merdjadi pa ji je svetoval, naj ostane zvesta slaščičarstvu, saj ji gre to odlično od rok. »Samo pogumno naprej,« jo je spodbudil ob slovesu. Tjašin odhod je pomenil, da napovedanega izločitvenega testa ne bo, zato so sodniki pripravili povsem drugačen izziv. Namesto boja za obstanek so se vsi preostali tekmovalci pomerili za pomembno prednost pred zadnjim bojem za imuniteto.

Jure navdušil sodnike in si priboril veliko prednost

Tekmovalce je čakal individualni izziv v dveh krogih, zmagovalec pa si je lahko priboril pravico do izbire jedi, ki jo bodo pripravljali na zadnjem boju za imuniteto. V prvem krogu so morali pokazati poznavanje divjačine in na pogled prepoznati čim več različnih kosov mesa.

Najuspešnejša je bila Anna, ki je pravilno prepoznala štiri kose in bila pri tem hitrejša od Dominika Gajška in Tanje Rajar, ki sta dosegla enak rezultat. Kot zmagovalka prvega kroga je dobila pravico, da sotekmovalcem razdeli meso za pripravo jedi. Juretu Brumnu je namenila srnino kračo, ki ga je spomnila na neprijetno izkušnjo z enega od prejšnjih izzivov. Toda tokrat je Jure dokazal, da se je iz preteklih napak veliko naučil, in pred sodnike postavil enega svojih najlepših krožnikov. Srnino kračo je pripravil s koruzo na tri načine in gozdno omako ter s svojo jedjo navdušil vse tri sodnike. Mojmir Šiftar je pohvalil odlično pripravljeno meso, koruzo in popolno omako, Luka Jezeršek mu je čestital za prijetno presenečenje, Karim Merdjadi pa je posebej izpostavil izjemno okusno koruzno kremo. Mojmir je ob tem pripomnil, da je Jure uspešno opravil popravni izpit. Njegov trud se je bogato obrestoval, saj je slavil na izzivu in si priboril pomembno prednost: sam bo lahko izbral jed, ki jo bodo tekmovalci kuhali v zadnjem boju za imuniteto.