Šok v Poroki na prvi pogled: tako je Viki reagirala na Sandijevo priznanje

V šovu Poroka na prvi pogled je bilo spet napeto in spet je za to poskrbel kdo drug kot Sandi Kojić. Sandija so strokovnjaki, kot je znano, sparčkali s svetlolaso Viktorijo Santini, za prijatelje Viki, nad katero je bil na začetku nadvse navdušen, a mu je pogled kmalu začel uhajati k ženini prijateljici, ki je bila tudi njena priča na poroki.

Sandi in Milka sta si izmenjala tudi nekaj vročih sporočil, a ni ostalo samo pri tem. Sandi je priznal, da sta z Milko že prvo noč, ko je prišel v Ljubljano, preživela intimne trenutke in dodal, da je bilo zelo lepo.

V tokratni oddaji se je Sandi zaupal strokovnjaku specialistu psihoterapije Zlatku Bojanoviću, ki ga je po uvodnem pogovoru, med katerim sta analizirala Sandijeva čustva ter prve dneve zakona, kar naravnost vprašal, če se je zgodilo kaj, kar bi moral vedeti. Sandiju ob vprašanju ni bilo najbolj prijetno in težko je z jezika spravil resnico. »Verjetno si že začutil, da sem se odstranil od nje, začel sem iskat neki drugi izhod. Mi je kar malo nerodno rečt,« je bil v zadregi Ljubljančan, ki je potreboval kar nekaj trenutkov, da je zbral pogum in zgodbo nadaljeval.

»Na koncu sem pristal v postelji z njeno prijateljico, njeno pričo,« je priznal. Bojanović je bil nad priznanjem povsem šokiran in Sandija je postavil pred dejstvo, da je »prevara velik prekršek pravil tega eksperimenta«. »Bom se pogovoril s kolegi strokovnjaki in bom videl, kaj se bomo na koncu dogovorili,« je pribil psihoterapevt, Sandija pa postavil pred resnico: Viki mora povedati, kaj je storil.

»Preden sem vstopil v stanovanje, sem imel res tremo, nisem vedel, kako naj začnem pogovor,« je dejal Sandi, ki je na koncu le zbral pogum in Viki priznal, kaj je storil, ta pa najprej sploh ni razumela, kaj ji želi povedati. Objela ga je, saj se ji je »zdelo, da potrebuje objem«, kar se je Sandiju zdelo izredno nenavadno in poskusil je ponovno pojasniti, da je imel intimne odnose z Vikijino pričo. V tretje mu je tudi uspelo, ni pa bila njena takšna, kot je pričakoval.

Viki je namreč planila v smeh. »Za trenutek sem se počutila kot v eni španski seriji,« je v smehu povedala Viki, ki se je sicer odločila, da eksperimenta zaradi prevare ne bo zapustila.