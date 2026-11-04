Šok v Življenju na tehtnici, hudo so kršili pravila! Tekmovalec moral zapustiti šov, Stanka po njegovem odhodu ni skrivala veselja

V šovu Življenje na tehtnici je običajno vmesno tehtanje preraslo v nepričakovan obračun s hudimi kršitvami pravil. Pred tehtnico so morali stopiti Anja, Denis in Dejan, ker so po nedovoljeni poti pošiljali sporočila domačim. Najslabši rezultat je imel Dejan, zato je moral tekmovanje nemudoma zapustiti.

Zaradi skrivnih sporočil sledila kazen

Voditelj Klemen Bučan je tekmovalce presenetil z resnim opozorilom in opozoril, da so 'poteptali vse', kar ta šov predstavlja. »Danes ne bomo merili vaših kilogramov, tehtali bomo vašo integriteto, pošteno igro in vaše spoštovanje pravil,« je dejal. Pojasnil je, da je v hišo prišel nepovabljen obiskovalec s paketom, razkril pa je tudi sporočila, ki so jih tekmovalci skrivaj pošiljali svojim najbližjim. Anja je želela posredovati sporočilo partnerju, Denis je prosil za molk, Dejan pa je vztrajal, da je napisal le nekaj besed ljubezni.

Dejana pokopal rezultat na tehtnici

Kakor koli, za kazen so se morali tehtati samo omenjeni trije, imuniteta pa tokrat ni veljala. Denis je izgubil 0,9 kilograma oziroma 0,83 odstotka teže, Anja 0,6 kilograma oziroma 0,64 odstotka. Dejan je bil edini, ki se je zredil – tehtnica je pokazala 0,2 kilograma več kot prej. »Dejan, številke ne lažejo,« mu je sporočil voditelj in pojasnil, da je njegov rezultat med kršitelji najslabši. Tako se je Dejanova pot v šovu končala.

Stanka po odhodu ni skrivala olajšanja

Njegov odhod je sprožil različne odzive. Denis si ga je predstavljal celo v finalu, Stanka pa ni skrivala olajšanja. »Joj, jaz bom zdaj mirno spala in živela in vse,« je povedala. Ob tem lahko dodamo, da napetosti med Stanko in Nastjo kljub temu niso izginile.