Šok za gledalce: Joker se poslavlja, Mario Galunič razkril, kaj prihaja na TVS

Gledalci razvedrilnega programa TV Slovenija se pripravljajo na precejšnje spremembe. Na sporedu se obeta več novih oddaj, nekaj že zelo kmalu, a tokrat je s Kolodvorske odjeknila še ena nepričakovana novica, in sicer, da se priljubljeni kviz Joker bliža koncu. Odgovorni urednik razvedrilnega programa Mario Galunič, ki je tudi voditelj oddaje Joker, je za Nedeljski Dnevnik razkril, da se oddaja Joker bliža koncu.

»V tej sezoni bomo še naredili 14 oddaj, junija pa bomo končali zares uspešno pot tega kviza.« Poudari, da je Joker v skoraj osmih letih dokazal, da lahko tudi »na videz preprost kviz« postane »velika oddaja, ki je ne nazadnje ves čas med najbolje gledanimi oddajami TV Slovenija«.

Prizna tudi, da na snemanje pogosto pride povsem izčrpan od delovnega tedna, »a potem se zgodi tista studijska čarovnija in naenkrat vse težave izginejo. Vsaj za nekaj ur,« je dejal v pogovoru za Nedeljski Dnevnik. Galunič je že vrsto let eden ključnih sooblikovalcev razvedrilnega programa Televizije Slovenija in je ponovno kandidiral za odgovornega urednika razvedrilnega programa. V pogovoru je spregovoril tudi o svežih vsebinah, ki si jih lahko obetajo gledalci razvedrilnega programa.

Najprej prihaja predolimpijska oddaja Vse naše igre, na sporedu bo tudi nova večerna pogovorna oddaja z gosti, ki niso del estrade, a so prepoznavni po posebnih dosežkih. Jeseni napovedujejo novo družinsko šov oddajo, hkrati pa bodo Kaj dogaja? podaljšali na eno uro in jo vsebinsko ter produkcijsko nadgradili. Med novostmi je še oddaja o urbanem glasbenem utripu za mlajše gledalce, poleti pa prihaja šest premiernih potopisnih oddaj Čez planke. Načrtujejo tudi niz oddaj iz žanra factual entertainment – terenske, spontane oddaje brez scenarija, kjer se bodo akterji na različnih destinacijah lotevali zabavnih nalog in izzivov.