Šok za Petra: izgubil le 0,6 kilograma in moral zapustiti šov, ob slovesu je bil brez dlake na jeziku

V šovu Življenje na tehtnici je bilo znova na vrsti tehtanje, ki je tokrat pomenilo konec tekmovanja za Petra. Čeprav je imela rdeča ekipa pred tehtanjem dva kilograma prednosti, so bili uspešnejši modri. Najslabši rezultat v rdeči ekipi sta dosegla Anja in Peter, zato so morali preostali člani odločiti, kdo bo šov zapustil. Peter je na tehtnici pokazal le 0,6 kilograma manj.

O njegovi usodi so odločali Stanka, Nastja in Denis. Nastja in Denis sta bila za to, da v šovu ostane Anja. Stanki je bila odločitev težja, saj je s Petrom spletla pristen odnos. Kljub temu je menila, da mora oditi tisti, ki ne upošteva navodil trenerke Valerije.

»Neizmerno sem hvaležen«

Ob odhodu Peter ni skrival hvaležnosti za izkušnjo, ki jo je dobil v šovu: »V prvi vrsti sem hvaležen za to edinstveno priložnost, da sem dejansko dobil okvir, ki mi bo pomagal razumeti, zakaj se sam nisem mogel spraviti k izgubljanju kilogramov. Neizmerno sem hvaležen trenerjema Valeriji in Andreju za ta okvir, ki ga zdaj imam. Uporabljal ga bom vse življenje.«

Ob slovesu je nekaj besed namenil tudi sotekmovalcem: »Sotekmovalcem svetujem, naj imajo v ospredju zdravje in zdrav način življenja, ne pa spletk, kdo je kaj rekel in kdo je komu kaj hotel. Naj se osredotočijo na zdravje, pa bodo daleč prišli.« Peter je nato spakiral svoje stvari, se poslovil od sotekmovalcev in zapustil hišo ...